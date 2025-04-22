台灣本土派486先生 鄭弘儀這一招.....他熱淚盈眶

486先生（右）昨接受三立新聞台《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶21日接受三立新聞台《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪，2人都深愛台灣這塊土地，感性的鄭弘儀，竟在節目上讓看似硬漢的486先生熱淚盈眶。

486先生表示，這是他人生的電視專訪處女秀，很榮幸接受《話時代人物》鄭弘儀訪問，結束訪問後，486先生仍無法置信：「實在沒辦法想像，我這樣一個人，怎麼能夠有這樣的機會接受電視專訪？」

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訪問中，486先生一度熱淚盈眶。（翻攝自486先生臉書）

其實，私底下的鄭弘儀和486先生非常要好也熟識，節目結尾鄭弘儀告訴486先生：「若你爸爸還在世，一定會對你感到驕傲。」鄭弘儀一說完，486先生當場熱淚盈眶。

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486先生想著自己只有高職畢業，出社會時身上穿的都是最廉價襯衫、領帶跟最便宜的皮鞋，在社會中獨自打拚，感動以他這樣的一個小人物，居然會有節目專訪他，「在我出門前往電視台時，還是覺得很不真實」，希望現在的成就，會讓父親覺得驕傲。

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