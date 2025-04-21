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娛樂 最新消息

藍寶石大歌廳熱鬧彩排 母親節高流粉墨登場

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」5月10、11日母親節將於高雄流行音樂中心熱鬧登場，今天進行彩排，高流執行長丁度嵐特地到場致贈茶葉禮盒，為藝人加油打氣。

「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」今天進行彩排，高流執行長丁度嵐（中）特地到場致贈茶葉禮盒，為藝人加油打氣。（高流提供）「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」今天進行彩排，高流執行長丁度嵐（中）特地到場致贈茶葉禮盒，為藝人加油打氣。（高流提供）

高流表示，今年藍寶石大歌廳以「寶島金曲」為主題，邀請金鐘得主澎恰恰、陳亞蘭聯手主持，豪華演出陣容包括林淑容、鄭進一、陽帆、潘越雲、王彩樺、袁小迪、邵大倫、曹雅雯、蕭煌奇、龍千玉、林俊逸、向蕙玲、蘇明淵等實力派歌手，更加入蔡小虎、許效舜、黃露瑤、皮皮等夢幻聯動、跨世代共演。

節目內容融合經典金曲與趣味短劇，為母親節獻上最深情的祝福，也為高雄注入滿滿的音樂活力。

今天排練現場星光熠熠，眾歌手齊聚蓄勢待發，現場溫馨又充滿情感張力，丁度嵐表示，寶島金曲如同一壺陳年好茶，蘊含數代人的青春與回憶，藍寶石大歌廳不只是金曲的重現，更是一個跨世代的音樂交流平台，讓資深藝人攜手實力新秀，為三代觀眾獻上難忘的視聽盛宴。

藍寶石大歌廳熱鬧彩排 母親節高流粉墨登場

金曲歌王「律師歌手」蘇明淵與「鬼才一哥」鄭進一今天首度合體彩排開唱，鄭進一透露去年罹患第2期膀胱癌，但經2個月治療、調適，目前已完全康復，請大家放心，他開心表示，藍寶石歌廳是當年最具代表性的舞台，此次能與2屆金曲歌王蘇明淵合體，重新演繹經典老歌，不僅是交流更是傳承。

相關新聞：鄭進一驚爆罹患膀胱癌二期！自爆：就是性能力差一點

首次參與演出的蘇明淵說，身為高雄人，能在家鄉登上這座充滿回憶的舞台，別具意義，此次能與鄭進一等前輩同台演出，是難得的榮幸，也藉此一同回味秀場的黃金年代。

高流表示，藍寶石大歌廳連續2天精彩演出，目前票券已進入倒數階段，提醒歌迷務必把握最後搶票機會。

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