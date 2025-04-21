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威廉揪前主播嬌妻躲廁所 結婚3週年大餐吃泡麵

威廉（左）和卓君澤夫妻倆躲在飯店廁所吃泡麵慶祝結婚3週年。（翻攝自IG）威廉（左）和卓君澤夫妻倆躲在飯店廁所吃泡麵慶祝結婚3週年。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前男子偶像團體Lolliipop棒棒堂成員「威廉」廖亦崟和前主播卓君澤於2022年結婚後，隔年迎來兒子「百香果」出生，上月再宣布肚子懷著女兒喜訊。近日迎來結婚3週年的夫妻倆的慶祝方式也很特別，竟然是躲在廁所吃泡麵。

威廉（左）和卓君澤在廁所裡玩親親。（翻攝自IG）威廉（左）和卓君澤在廁所裡玩親親。（翻攝自IG）

威廉在社群平台發文，透露自己跟卓君澤結婚3週年的日子，他先放下團員，心裡最感謝的一件事就是卓君澤帶著兒子百香果去觀看威廉復出舞台的演出。威廉也感性告白「我的辛苦不及妳懷孕還要照顧百香果的辛勞，我最大的成就，就是擁有妳和百香果跟檸檬」之後更曬出夫妻倆躲在廁所吃泡麵的照片。威廉笑說：因為百香果睡了，所以我們躲在飯店的房間廁所度過我們的三週年大餐，更笑稱這是屬於他們夫妻倆的小確幸，威廉同時許願「哈哈哈哈希望今天我的家庭地位有提升一些」。

原來威廉日前與「Lolliipop棒棒堂」團員合體，在「KKBOX風雲榜」重現6人相隔15年的再合作，掀起許多歌迷回憶殺。

 

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