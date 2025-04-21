晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

短今雪中送炭！曾借錢「幫學姐付房租」她出面淚謝

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員短今。（翻攝自IG）中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員短今。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員「短今」胡馨儀，擁有甜美臉蛋及姣好身材，加上活潑傻大姐的性格，深受粉絲喜愛。日前她在節目上分享，曾主動借錢幫助隊內學姐繳房租，兩人因此結下深厚情誼，對方後來更成為她的經紀人，這段暖心過程感動不少網友。

短今曾借錢給隊內學姐代墊房租。（翻攝自YT）短今曾借錢給隊內學姐代墊房租。（翻攝自YT）

短今日前在節目《女王大人》中透露，剛加入啦啦隊時，與其他隊員還不熟，有次無意間聽見一位學姐正苦惱地跟其他女孩說，「怎麼辦，我這個月卡刷爆了，房租付不出來」，短今聽見後主動上前詢問房租金額，並表示願意先借錢代墊，而該名學姐也感動地接受她的好意。

後來該名學姐搬家，短今得知她不太會收納整理，又再度伸出援手。短今的貼心讓對方一直記在心裡，當短今抱怨自己經常接工作被詐騙、被廠商拗的時候，學姐便提出願意幫忙對接工作，「她就開始幫我接代言、接廣告，所有的通告還有業配，全部都幫我接，也不求回報，讓我很感動，她到現在就成為我最好的朋友」。而這名學姐也驚喜現身錄影現場，原來就是前中信啦啦隊員「豆芽」林裕庭。

豆芽現身錄影現場。（翻攝自YT）豆芽現身錄影現場。（翻攝自YT）

節目播出後，豆芽也在IG發文感謝短今，透露自己幫忙短今處理個人事務至今已經第5年，本來擔心朋友一起工作會有摩擦，但對方總時無條件信任、包容，「當天錄影，腳本也沒有這段，聽到短今的告白，眼眶直接泛淚，相信不管未來遇到怎樣的事情，我們還是會一起面對，一起克服，一起變得更好，謝謝我的姊妹」。

在 Instagram 查看這則貼文

豆芽（@sandy_doya）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中