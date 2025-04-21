短今雪中送炭！曾借錢「幫學姐付房租」她出面淚謝

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員短今。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員「短今」胡馨儀，擁有甜美臉蛋及姣好身材，加上活潑傻大姐的性格，深受粉絲喜愛。日前她在節目上分享，曾主動借錢幫助隊內學姐繳房租，兩人因此結下深厚情誼，對方後來更成為她的經紀人，這段暖心過程感動不少網友。

短今曾借錢給隊內學姐代墊房租。（翻攝自YT）

短今日前在節目《女王大人》中透露，剛加入啦啦隊時，與其他隊員還不熟，有次無意間聽見一位學姐正苦惱地跟其他女孩說，「怎麼辦，我這個月卡刷爆了，房租付不出來」，短今聽見後主動上前詢問房租金額，並表示願意先借錢代墊，而該名學姐也感動地接受她的好意。

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後來該名學姐搬家，短今得知她不太會收納整理，又再度伸出援手。短今的貼心讓對方一直記在心裡，當短今抱怨自己經常接工作被詐騙、被廠商拗的時候，學姐便提出願意幫忙對接工作，「她就開始幫我接代言、接廣告，所有的通告還有業配，全部都幫我接，也不求回報，讓我很感動，她到現在就成為我最好的朋友」。而這名學姐也驚喜現身錄影現場，原來就是前中信啦啦隊員「豆芽」林裕庭。

豆芽現身錄影現場。（翻攝自YT）

節目播出後，豆芽也在IG發文感謝短今，透露自己幫忙短今處理個人事務至今已經第5年，本來擔心朋友一起工作會有摩擦，但對方總時無條件信任、包容，「當天錄影，腳本也沒有這段，聽到短今的告白，眼眶直接泛淚，相信不管未來遇到怎樣的事情，我們還是會一起面對，一起克服，一起變得更好，謝謝我的姊妹」。

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