大人版《角頭》電影要來了 最猛「深水炸彈」引爆南北大戰

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《角頭－大橋頭》去年賣破2.3億創下國片票房佳績，今（21）正式宣布強檔新片《角頭－鬥陣欸》將於暑假再攻台灣戲院！

據悉，《角頭－鬥陣欸》角力版圖、打鬥槍戰全面升級，還將觸碰《角頭》系列史上最忌諱、最暗黑的「深水炸彈」，引爆南北大戰全面開打。

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電影《角頭－鬥陣欸》曝光「鬥陣欸！六大巨頭」太保（左起）、崔浩然、高捷、喜翔、龍天翔、蔡振南。（曼尼娛樂提供）

去年《角頭－大橋頭》狂掀社群熱議，劇組造訪北中南影城、夜市，人潮擠爆，人氣可見一斑；監製張威縯形容電影《角頭－鬥陣欸》是「大人版」的《角頭－大橋頭》，笑說：「《角頭－大橋頭》比較像小孩子打架，《角頭－鬥陣欸》是一群已經相當有地位的老大，彼此互相勾心鬥角、爭權奪利。」

電影《角頭－鬥陣欸》砸重金橫跨台灣南北部取景，王識賢將和高捷力抗喜翔、南霸天崔浩然。（曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》集結《角頭》全明星演員陣容，包括高捷、蔡振南、太保、喜翔、龍天翔、王識賢、夏靖庭、孫鵬、黃騰浩、張懷秋、黃尚禾、鄭人碩、張再興、唐振剛、吳震亞、黃冠智、林真亦、陳萬號、白吉勝、李銘忠、潘俊佳（嘎嘎）等人共同演出，「Michael」王陽明則是特別演出。

另外，全新加入《角頭》宇宙的有崔浩然、黃鐙輝、吳念軒、是元介、瑞瑪席丹等人，帶來亮眼的全新人物登場；《角頭－鬥陣欸》將於8月21日在台上映。

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