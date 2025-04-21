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雪碧認秘戀黃正杰被罵愛蹭 爆氣發「親密片」反擊

雪碧（左）認與黃正杰（右）曾交往近1年。（翻攝自Threads）雪碧（左）認與黃正杰（右）曾交往近1年。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲男星黃正杰過去以網路帥哥身分在節目《康熙來了》走紅，昨（20）傳出驟逝消息，令外界錯愕。而「情色教主」雪碧也在社群發文哀悼，並驚爆2人曾經低調交往近1年，沒想到卻引來網友怒轟「蹭熱度」，對此她再度發文，曬出過往的親密合照及影片反擊。

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雪碧在社群平台Threads發文，曬出一段與黃正杰過往回憶的影片，氣憤寫下，「跟他交往過是蹭他嗎？我有需要嗎？至少我敢愛敢恨！發文是感概，從最初是朋友而跟在一起時的影片，希望大家見到你最帥的一面。」她也在文末呼籲，「不要去發文提他的怎麼走的…也不要問我！好好安息RIP」。

事實上，雪碧得知黃正杰離世的當下，隨即在社群平台發文哀悼表示，「正杰一路好走，雖然我們幾年前，交往一陣子不到一年，因為你是藝人、我是網紅身分，我們低調到不能低調，後來決定當朋友比較好，昨天聽到你離開的消息，我真的很震驚，到處確認，後來阿姨、媽媽也跟我傳訊確實了，我哭了。」她也細數黃正杰過去的種種貼心舉動，坦言在她心中對方是一位非常善良的人，並默默許願，「希望你在天堂當快樂小天使，下輩子當個帥氣超級巨星！」

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