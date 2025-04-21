香港音樂人被女友抓姦影片曝 偷吃「年僅18歲」嫩妹

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港音樂人陳澤鴻（藝名Goo Chan）近日捲入感情風波，2025年2月才剛與交往7年的女友芷希分手，如今網路上流傳一段錄音及影片，聲稱陳澤鴻背著女友，與一名年僅18歲的女生發生關係，更被人「當場破門而入」，今日凌晨，陳澤鴻在IG中公開道歉，並承諾無限期退出幕前工作。

陳澤鴻曝偷吃18歲嫩妹。（翻攝自IG）

近日，一段火辣辣的影片在Threads上瘋傳，疑似陳澤鴻背著交往7年的女友芷希，偷吃一名18歲嫩妹，被女方抓姦在床。貼文中圖文並茂，有一段錄音及影片，音檔可以清楚聽見一名疑似芷希的女子大聲質問：「為什麼她睡了我的位子？」語氣相當激動。另外影片可見一名疑似陳澤鴻的男子溫柔敲門，對房內女生說：「出來啦，不用怕」，貼文一出火速引起眾多網友謾罵。

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陳澤鴻公開道歉。（翻攝自IG）

事後，陳澤鴻今日凌晨在IG發出貼文公開道歉，辜負了女友對他7年真誠的感情和陪伴，並寫下：「而我竟然不懂珍惜，親手斷送了你的幸福，對你造成了無法修補的傷害，對不起」。陳澤鴻也承諾將會承擔起責任，即日起無限期退出幕前工作，往後不再對此事作任何回應，向朋友、工作夥伴及大眾致歉。

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