五月天「忙內」迎生日竟被點歌《如果還有明天》 瑪莎怒問一句話全場爆笑

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天忙於「回到那一天」巡演，團中「忙內」瑪莎則是4月25日將迎來48歲生日，演唱會上歌迷先為他慶生獻上生日祝福，但沒想到點歌卻點《如果還有明天》，這叫壽星情何以堪，瑪莎當場「質問」歌迷動機。

五月天開唱，阿信（右）和全場歌迷一起唱生日快樂歌，提前幫瑪莎慶生。（相信音樂提供）

瑪莎問歌迷：「等下！等下！這什麼意思？擺明來找碴的，一個人再不怎麼喜歡過生日，你也不能點給他《如果還有明天》，我惹你了嗎？」全場哄堂大笑。

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既然不適合點唱《如果還有明天》，歌迷改點《月亮代表我的心》，同樣又不是五月天的歌曲，瑪莎忍不住說，他的生日願望就是這位歌迷可不可以點五月天的歌？

五月天開唱，提前幫瑪莎（左）慶生。（相信音樂提供）

五月天團員和全場歌迷一起合唱《生日快樂》，提前為瑪莎慶生，阿信故意保留一句不唱，笑說下次來再唱，不過演出尾聲唱《洋蔥》時，阿信還是把生日快樂歌缺的一句唱完，給予瑪莎完整祝福。

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