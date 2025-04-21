晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

五月天「忙內」迎生日竟被點歌《如果還有明天》 瑪莎怒問一句話全場爆笑

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天忙於「回到那一天」巡演，團中「忙內」瑪莎則是4月25日將迎來48歲生日，演唱會上歌迷先為他慶生獻上生日祝福，但沒想到點歌卻點《如果還有明天》，這叫壽星情何以堪，瑪莎當場「質問」歌迷動機。

五月天開唱，阿信（右）和全場歌迷一起唱生日快樂歌，提前幫瑪莎慶生。（相信音樂提供）五月天開唱，阿信（右）和全場歌迷一起唱生日快樂歌，提前幫瑪莎慶生。（相信音樂提供）

瑪莎問歌迷：「等下！等下！這什麼意思？擺明來找碴的，一個人再不怎麼喜歡過生日，你也不能點給他《如果還有明天》，我惹你了嗎？」全場哄堂大笑。

既然不適合點唱《如果還有明天》，歌迷改點《月亮代表我的心》，同樣又不是五月天的歌曲，瑪莎忍不住說，他的生日願望就是這位歌迷可不可以點五月天的歌？

五月天開唱，提前幫瑪莎（左）慶生。（相信音樂提供）五月天開唱，提前幫瑪莎（左）慶生。（相信音樂提供）

五月天團員和全場歌迷一起合唱《生日快樂》，提前為瑪莎慶生，阿信故意保留一句不唱，笑說下次來再唱，不過演出尾聲唱《洋蔥》時，阿信還是把生日快樂歌缺的一句唱完，給予瑪莎完整祝福。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中