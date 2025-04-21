《甘味人生》童星8年後長這樣 平口裝露香肩蠻腰網驚呼

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕三立八點檔《甘味人生》及民視八點檔《多情城市》當年紅遍全台，其中在，2部戲飾演育幼院小女孩「妞妞」及雙胞胎「思思」和「念念」的，竟是同一人！當年的童星陳亮彤，有著精湛的演技，深受觀眾喜愛，如今陳亮彤在社群平台曬出轉大人的照片，令大批網友直呼 :「原來是妳！」

陳亮彤9歲出演《甘味人生》。（翻攝自Threads）

陳亮彤近日在Threads公開秀出9歲時出演《甘味人生》的片段畫面，並附上現今17歲模樣的照片寫下：「有人有看過甘味人生嗎！這個小妹妹是我！那時候九歲，右邊17歲啦～有差很多嗎，我個人是覺得女大18變。」引起網友熱烈回應。

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陳亮彤12歲出演《多情城市》。（翻攝自IG）

如今17歲的陳亮彤外型亮麗，身穿平口上衣，搭配牛仔褲，身材婀娜多姿，與當年的可愛小女孩已經不同，大批網友紛紛留言：「很美欸」、「瘋掉原來那個女生是妳」、「以前就很可愛...現在很漂亮...還有在演戲？」、「是亮彤欸，我以前就是看甘味人生才知道妳」、「所以我老了9歲了...」、「沒有看，但看過妳演的多情城市，妳好漂亮啊」。

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