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娛樂 最新消息

方大同病逝2個月 家家突喊「2025最傷心欲絕的發生」

〔記者陳慧玲／台北報導〕方大同病逝2個月，歌迷至今仍感到不捨，許多合作過的藝人好友也對他充滿思念，家家就說：「2025最傷心欲絕的發生。」

過去方大同曾為家家創作《在家裡》等多首歌曲，近期家家推出新歌《月不落》，歌曲Demo是一段她隨興拿起吉他自彈自唱的錄音，製作團隊從原始錄音中汲取靈感，並保留家家的原聲吉他。

家家很寶貝她的吉他，是她創作的重要樂器。（相信音樂提供）家家很寶貝她的吉他，是她創作的重要樂器。（相信音樂提供）

由於方大同和家家的製作人Derrick是朋友，因緣際會下聽到這首歌，在聽完《月不落》後提到他最喜歡的地方是家家所彈奏的吉他，並表示家家彈得很有感覺，可惜還來不及聽到家家的完整專輯推出，他已離開人世。

家家在社群悼念方大同：「我很不希望你從這個世界消失，你茹素，沒有感覺要交往的人，很純真的感覺。一切都從簡，但我在專輯裡仍看到你的樣子，大家都很愛你，請你不要有留戀。」

家家拍MV時身體不適，但仍堅持完成。（相信音樂提供）家家拍MV時身體不適，但仍堅持完成。（相信音樂提供）

另外家家也對方大同充滿感謝，她說：「我是最崇拜你的人，感謝你專輯之後又給提很有風格的意見，永遠愛你緬懷你，謝謝你，大同。」

而家家創作的《月不落》，描繪著一種靜靜凝望夜空、將思念寄託於「不落之月」的深刻意境，家家唱出內心深處無聲的渴望，歌曲像是藏不住的思念告白。拍攝MV當天，家家身體不適甚至還發燒，但她仍堅持完成長達近12小時的拍攝。

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