+0姐翻車了！ 劉嘉玲肚大屁股平被譏酸

劉嘉玲這件洞洞被網友譏諷「+0怎麼翻車了」。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕59歲香港影后劉嘉玲一向氣質出眾，近日出席某品牌汽車發布會，卻被指品味大崩壞，當天她身穿一件黑色洞洞裙，把她身材缺點顯露無遺。

網友以「劉嘉玲第一次成功避開了自己優勢」為題發文：「+0和我差不多年齡，很喜歡她的穿衣風格，保養的也非常好，身材管理也很棒，16年前一場拍賣會還和她鄰桌，偷偷拍了照片，真的光彩迷人，天生就是明星。」

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洞洞裝還不經意讓劉嘉玲小肥肉浮現。（香港星島日報）

該網友接著表示這回被嚇到了，「+0這衣服完美避開了自己優點，顯得肚大屁股平，完全反了，衣服幾個洞洞想展示什麽，誰懂呀，這造型師該換了吧，本人求生欲很強啊不喜勿噴，只是就事論事可惜了+0的好身材。」十足酸味。

在曝光照片，劉嘉玲長裙最特別在於胸前以及腰間，總共有6個縷空洞洞，頗為性感。但從網友現場拍攝照片中，認為這條裙完全遮掩了劉嘉玲本身的身材優點，反而讓她看起來肚大屁股平，腰間肥肉還不經意浮現。

有好事網友還翻出劉嘉玲洞洞裝特賣後價格。（香港星島日報）

不少網友也留言認同該網友觀點：「這件衣服真的出了事，嘉玲姐平時很少出錯的」、「衣著品味難得出錯，幸好容顏依舊」、「這件衣服真的一言難盡」、「這穿的是個啥啊？窗紗」、「我是劉嘉玲的鐵粉絲，對這次的造型真的有點驚訝」、「這個年紀腰細非常難」、「+0姐這次翻車了」。

爆笑的是，有好事網友竟肉搜疑似這次劉嘉玲所選穿長裙的官網圖片，該服飾特價後價錢為3,581元人民幣（約15,500元台幣）。

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