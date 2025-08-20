晴時多雲

娛樂 日韓

鄭恩地9月空降大巨蛋！ 粉喊話台鋼雄鷹「想看 Apink完全體」

鄭恩地無論唱功、演技皆備受肯定，多次來台舉辦舉辦個人專場的粉絲見面會。（翻攝自IG）鄭恩地無論唱功、演技皆備受肯定，多次來台舉辦舉辦個人專場的粉絲見面會。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣中華職棒台鋼雄鷹球團今（20）日重磅宣布，將在9月27日「心動時刻」主題日邀請鄭恩地空降台北大巨蛋！「心動時刻」主題日連兩年在大巨蛋登場，去年賽後，Wing Stars韓籍成員安芝儇、Mingo帶來K-POP串燒舞蹈，當時選曲之一便包含了Apink〈Mr. Chu〉，而今年台鋼雄鷹特別在「心動時刻」邀請Apink主唱鄭恩地，擔任當天賽後的表演嘉賓，不少台灣網友得知此消息後，紛紛向球團喊話：「許願Apink整團啦」，意外引爆話題。

Apink主唱鄭恩地將於9/27空降大巨蛋開唱。（翻攝自IG）Apink主唱鄭恩地將於9/27空降大巨蛋開唱。（翻攝自IG）

台鋼雄鷹同時也在官網宣布，「心動時刻」主題日第2天入場贈品，27日送出TAKAO╱TAKAMEI造型手燈（B1內野熱區，2款隨機發送）、TAKAO與TAKAMEI發光手圈（B1內野一般區），要為賽後演唱點亮滿滿氛圍！

鄭恩地此次受邀擔任大巨蛋職棒賽後表演嘉賓，將是繼中信兄弟×泫雅、味全龍×NMIXX與Gyubin、聯盟明星賽的（i-dle）Minnie、中信兄弟的ITZY和Super Junior-D&E、富邦悍將的權恩妃和FTISLAND之後，又一位走進大巨蛋球場開唱的高知名度K-POP歌手！

