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娛樂 最新消息

台灣「社子島」故事漂到香港！鄉野靈氣風吸影迷朝聖

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《河鰻》繼登上柏林影展後，前進香港國際電影節首映，導演朱駿騰將電影形容成「自己的孩子」，表示多年後再訪香港，別具意義。

柯泯薰（左）、潘綱大主演電影《河鰻》於香港國際電影節亞洲首映。（底噪影像提供）柯泯薰（左）、潘綱大主演電影《河鰻》於香港國際電影節亞洲首映。（底噪影像提供）

《河鰻》由潘綱大、歌手柯泯薰主演，故事以「社子島」為背景，充滿屬於台灣鄉野靈氣的世界，也是關於慾望與歸屬的奇幻愛情故事。

初次主演電影的柯泯薰吸引不少歌迷前來觀影，她提到接到演出邀約時，正面臨人生困境與抉擇，被劇本裡關於生死循環的主題所吸引，劇情中大膽的嘗試也讓她備感挑戰。

柯泯薰的歌迷從柏林追到香港，還有人帶著她的黑膠專輯前來追星，讓她驚喜萬分，並喊話：「希望歌迷能以非追逐偶像的角度，去找到電影裡想傳遞的救贖。」

潘綱大（右起）、導演朱駿騰、柯泯薰、映後主持人出席《河鰻》香港國際電影節的亞洲首映。（底噪影像提供）潘綱大（右起）、導演朱駿騰、柯泯薰、映後主持人出席《河鰻》香港國際電影節的亞洲首映。（底噪影像提供）

潘綱大則說：「比起柏林，在亞洲放映《河鰻》確實更沒有距離感。觀眾的眼神明亮又透澈，讓人印象深刻。用自己熟悉的語言QA時，大家講話也很直接，感覺輕鬆許多。」

潘綱大提到，10年前接觸表演時，聽到「藝術治療」，過去對該名詞並不了解，不過這次突然意識到演出《河鰻》就像是一段「藝術治療」的過程，希望觀眾也能透過電影一起被療癒到。《河鰻》預計下半年在台上映。

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