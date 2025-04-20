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呱吉毒舌虧羅智強走狗 狂推薦他當「這區」立委

前台北市議員「呱吉」邱威傑在民主肥皂箱活動上瘋狂批評藍委羅智強。（翻攝自臉書）前台北市議員「呱吉」邱威傑在民主肥皂箱活動上瘋狂批評藍委羅智強。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前台北市議員「呱吉」邱威傑今（20）日和台北市議員苗博雅、林亮君、民進黨發言人吳崢在台北市舉行「更好的台灣｜民主肥皂箱」，回歸YouTuber、網紅身分的呱吉化身大砲，猛轟國民黨立委羅智強「造假連署他最懂」，並勸羅智強不要當大安區立委，詐騙園區立委的位置更適合他。

國民黨團首席副書記長羅智強。（本報資料照，記者陳逸寬攝）國民黨團首席副書記長羅智強。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

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呱吉指羅智強說檢調單位都是司法的走狗，回敬「講到走狗經驗應該羅智強比其他人還熟」。因為前總統馬英九時期，羅智強擔任總統府發言人，沒過多久就到中央社做副社長，呱吉說「2010年時候美國自由之家發出報告，台灣因為羅智強擔任中央社的副社長，導致批評政府聲音變弱影響言論自由，所以羅智強是不是馬英九的走狗？他就是馬英九的走狗。」

前總統馬英九時期，羅智強擔任總統府發言人，後又成為中央社副社長。（本報資料照，記者羅沛德攝）前總統馬英九時期，羅智強擔任總統府發言人，後又成為中央社副社長。（本報資料照，記者羅沛德攝）

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此外，呱吉更加大火力，指出前總統馬英九失去影響力後，羅智強改當流浪狗，並說「2018年時候剛剛當選大安區議員，選上沒兩天說要選總統，隔了沒兩年屁股還沒坐熱就說要選台北市長，但沒人給他選過沒多久又說去選桃園市長好了，但黨內初選輸給張善政，所以又回來選大安區立委，你看這不是流浪狗是甚麼？」極盡挖苦之能事。

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