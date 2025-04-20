陳文茜血氧濃度降到88 病況疑惡化被強制留院

陳文茜因罹患黑色素癌第4期，身體狀況時好時壞。（翻攝自陳文茜臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人陳文茜19日晚間在臉書急發文，透露因身體狀況急轉直下被要求緊急住院，她宣布將暫時請假，無法參與節目錄影。

陳文茜因罹患黑色素癌第4期，身體狀況時好時壞，她在臉書透露重病6年，早習慣身體狀況不穩定，包括血氧濃度低（92），心跳過快（125），加上免疫治療副作用，「上週五凌晨起，頭痛不已，耳鳴，全身燥熱，喘⋯⋯終於告訴醫生。」

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當天中午，陳文茜血氧濃度已經降到88，被醫生要求緊急入院，馬上照X光，心電圖檢查，CT，被懷疑感染，或是免疫療法攻擊肺，或者癌細胞在肺部開始初期擴散，陳文茜說：「我只有深呼吸才咳。」

陳文茜說，醫院院長來鼓勵她，「院長說我在電視上主持，好像旁若無事身無大病（他對我真有信心）⋯⋯這樣可以鼓勵更多癌症病人，不要放棄自己，並說第四期不是末日，也不是人生盡頭。」

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陳文茜說，過去即使遭遇免疫療法引發的輕度心肌炎，仍獲允許錄影，但這次被強制留院，她難掩不捨，不過理解醫師的苦心，「醫生意見一定有他的道理，我當然必須從命。」同時感謝節目團隊體諒與支持。

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