（獨家專訪）異形之母加入星戰宇宙！雪歌妮薇佛橫跨多宇宙簡直科幻女王

〔記者許世穎／東京專訪〕星戰宇宙將於明年推出暌違7年的電影新作《曼達洛人與古古》，片中一大驚喜是被譽為「異形之母」的傳奇女星雪歌妮薇佛參與演出。她曾於《異形》、《阿凡達》等經典作品中橫跨多個龐大宇宙觀，如今終於加入《星際大戰》的銀河系，她直說：「這些宇宙是逃離現實世界的美好方式，而且各自都有獨特風格。」

盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼（左起）、導演強法洛、雪歌妮薇佛、佩德羅帕斯卡一同現身星戰慶典2025，搶先曝光明年重點電影《曼達洛人與古古》。（盧卡斯影業提供）

雪歌妮細數她穿越過的光年旅程，「《異形》相當黑暗深沉，《銀河追緝令》則瘋狂又充滿玩心，至於《阿凡達》，我實在太投入其中了，有點難回答！」說到星戰宇宙，她語氣柔和表示：「我們小時候就看這些電影了，這感覺就像穿越時空、回到童年，這是一個用非常純真的方式去愛著的世界。」更感性表示：「因此我真的覺得自己非常非常幸運，能穿越這麼多光年，在這些宇宙中遊歷。」

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雪歌妮薇佛（左）參與過許多電影宇宙，其中之一就是和導演詹姆斯柯麥隆（右）合作的《阿凡達》系列。（資料照，二十世紀影業提供）

提到加入星戰宇宙的契機，雪歌妮說當初是導演強法洛想和她談談，「有點不好意思地說，其實我那時還沒看過《曼達洛人》，因為我家裡沒有電視，只能用平板看。不過，我真的一看就愛上了，完全無法抗拒。」她說該劇讓她想起童年時期深深著迷的經典影集，「而且一旦你見過丁賈林（曼達洛人）和古古，要從他們身上抽離真的很難。」

由於不能透露太多，雪歌妮只能簡單介紹，她飾演的角色是一位反抗軍出身的戰鬥機飛行員，致力保護新共和國，她形容角色「完全投入於自己的使命」，也對能與曼達洛人及古古搭檔感到期待：「我要看看他們是不是真的像大家說的那麼厲害，我可是全指望他們了！」

雪歌妮薇佛很高興科幻迷真的能理解科幻作品的重要性，也很高興能加入「星戰宇宙」。（資料照，二十世紀影業提供）

雪歌妮也表示，其實對超萌的古古深深著迷，「我想沒人能抗拒他每一個小動作、小聲音。而且他真的很調皮，你必須時時刻刻盯著他才行。」她說片中角色其實得壓抑自己的本能、跟他保持距離，「我在演戲時不能表達出我對古古真正的感情，但其實我們大家都一樣，一喊「卡」我就整個愛爆他！

除了對於和佩德羅還有超萌的古古對戲感到興奮，雪歌妮也提到，一直都很欣賞《星際大戰》，「這裡有熱情的粉絲、精彩的角色，而科幻題材總是在談未來、在談『人』本身，探討的東西太多太廣了，根本無止盡」，主演過許多科幻經典的她更感性道：「很高興科幻迷真的能理解科幻作品有多麼重要！」《曼達洛人與古古》預計2026年5月22日全球上映。

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