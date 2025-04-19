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娛樂 最新消息

又有韓流拼盤！泰民、DAY6等四韓星撲台 6月登林口體育館

《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》DAY6 、泰民。（SHOWOFFICE提供）《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》DAY6 、泰民。（SHOWOFFICE提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流音樂盛典《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》今天（19日）宣布將於6月14日晚間6點在林口體育館舉行，藝人包含DAY6、泰民、玟星、BADVILLAIN將輪番登台，總時長將長達160分鐘。門票將於4月26日上午11點起透過年代售票系統及各大便利商店全面啟售。

《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》DAY6。（SHOWOFFICE提供）《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》DAY6。（SHOWOFFICE提供）

演出陣容星光熠熠，從高人氣樂團DAY6，到韓流舞蹈指標泰民、實力魅力兼具的唱將玟星，再到新生代風格女團BADVILLAIN，每一組藝人都是話題與實力的代表，韓國搖滾天團DAY6以搖滾曲風與真摯歌詞打動人心，多首膾炙人口的經典歌曲如《Zombie》、《You Were Beautiful》，早已成為K-POP樂團的代表作，最大的亮點是所有團員都必須參與詞曲創作，也同時擁有演奏、主唱雙重身分，他們的音樂治癒了許多樂迷的心，本次將以全員編制演出，相信會讓許多台灣My Day（粉絲名）引頸期待。

《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》玟星。（SHOWOFFICE提供）《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》玟星。（SHOWOFFICE提供）

一直是「台灣灶咖大賽」常勝軍的MAMAMOO成員-玟星，這次也將帶著她那兼具爆發力與情感厚度的嗓音，再度登上熟悉的台灣舞台。她多次抵台演出，不僅演唱會場場秒殺，每一次的出席也都帶來關注話題。玟星不僅在音樂上備受肯定，更因真性情與親切互動深受粉絲喜愛。這次，她將帶來精彩的Solo舞台，展現個人的舞台能量，用獨有的玟星式魅力，與台灣MOO MOO們（粉絲名）一起嗨翻整個林口體育館。

《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》泰民。（SHOWOFFICE提供）《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》泰民。（SHOWOFFICE提供）

陣容的重量級卡司之一，還有韓流性感舞王TAEMIN泰民，自出道以來，泰民始終是K-POP表演美學的代表人物，憑藉卓越舞技與舞台表現力，累積無數海內外粉絲，打造出獨樹一格的表演風格。從《Move》翻轉性感定義，到《Criminal》展現內斂張力，每次新作舞台總能掀起熱議，如《Guilty》中「手伸進衣服後抓住下巴」的大膽編舞，也讓泰民成為舞台焦點的代名詞。

《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》BADVILLAIN。（SHOWOFFICE提供）《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》BADVILLAIN。（SHOWOFFICE提供）

值得關注的還有新生代女團BADVILLAIN，7位成員其中有編舞家Chloe Yang、前《街頭女戰士》選手Emma、前《放學後的心動》選手HU'E和YunSeo、澳籍成員INA、Vin以及忙內KELLY，雖然出道時間短，但她們以鮮明定位與強烈的舞台風格迅速擄獲年輕世代目光。強勁的舞台魅力加上獨特的惡棍概念，在新生代女團中闖出自己的路，充滿自信又游刃有餘的控制力，完全不像剛出道的新人，這次將是她們首次到台灣演出，預計將會以又辣又帥的「惡棍系」形象，展現初登台的霸氣宣言。

這場跨越世代與風格的拼盤演唱會《2025 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》，無論你是搖滾派、舞曲控，還是情感系聽眾，都能在這場集結當紅新星與實力派歌手的盛會中，找到屬於自己的K-POP愛好。演出門票將於2025年4月26日上午11點於年代售票系統及各大便利商店全面開賣。更多活動詳情與福利內容，請持續關注主辦單位SHOWOFFICE官方社群平台。

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