李翊君昔主修青衣花旦 爆學校要求取藝名「有狀況當不認識」

李翊君正在忙巡迴演唱會，獨家通告獻唱給《超級冰冰Show》。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《超級冰冰Show》本週主題「六年級生必唱神曲賞」，邀來「情歌傳唱天后」李翊君，她一出場演唱《風中的承諾》，全場也跟著一起唱。節目中白冰冰提到李翊君正在忙巡迴演唱會，還有即將到來的新加坡的演唱會，忙碌行程中，自掏腰包搭飛機趕回台灣錄影，獨家通告獻唱給《超級冰冰Show》的粉絲們。

受訪時李翊君難得提到藝名，原來是當年在戲曲學校要發片，唱片公司很慎重的去跟學校報備，當時也沒像現在這麼開放，保守拘謹的學校要求要另外取名，如果發片後有什麼狀況，學校可以對外說不認識她，避免引起不必要的麻煩，才有「李翊君」這個藝名。李翊君笑說小時候懵懵懂懂被爸爸帶去戲曲學校，以為裡面是「唱歌跳舞」，沒想到練功、練唱樣樣來，而且還有學科上的要求，當年主修「青衣花旦」的她，在感冒的狀態下即興唱《蘇三起解》，到位的唱腔與身段驚豔全場。

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李翊君透露，戲曲學校要求唱片公司取藝名避狀況。（民視提供）

接著李翊君演唱經典《苦海女神龍》，讓主持群蔡家蓁瞬間變成小粉絲，還對天后告白「這是我唯一喜歡的台語歌」逗得天后笑呵呵。李翊君提攜後輩與陳思瑋演唱《諾言》以及與曾瑋中合唱《雨蝶》，首首經典傳唱讓全場聽得如癡如醉。

其中深受觀眾喜愛的單元之一「超級孩子王」，黃子瀛與林映甄合唱《媽媽的願望》以及《妝乎水水》，沒想到黃子瀛沒開口唱就淚灑舞台，對於「媽媽」沒有印象的她，只要演唱媽媽歌曲就哭，她努力收起情緒表演讓全場為之動容。三戰二勝制度讓已經有一敗的周柏霖與周祐均使出殺手鐧，演唱《思念的歌》以及《歡喜就好》表現可圈可點。

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