童星斯拉用心詮釋暴氣口吃小女孩 新作雙入圍本屆金穗獎

童星斯拉詮釋公視學生劇展《彈珠汽水女孩》劇中口吃小女孩「芊芊」，最後打破汽水瓶也象徵突破自我的成長。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕新銳導演「唯然」曾靖婷以自我成長出發創作全新短片《彈珠汽水女孩》，邀來「胖球人生」童星「斯拉」陳馨妃主演，斯拉為詮釋突破口吃障礙的小女孩，還找姊姊胖球當陪練員。日前斯拉主演《彈珠汽水女孩》與電影短片《殺雞》聯合特映，兩部片都入圍本屆金穗獎，讓斯拉爸直呼「這次主題是斯拉的金穗影展」！

公視學生劇展《彈珠汽水女孩》主演斯拉（左2）與導演唯然（右）出席特映，斯拉姊姊胖球也來力挺。（公視提供）

《彈珠汽水女孩》是唯然就讀台藝大電影所的創作，系主任丁祈方擔綱製作人。故事講述一個八歲的小女孩「芊芊」與她的一瓶彈珠汽水瓶摯友「肚皮」，為了解決被口吃卡住的暴氣人生，因而發憤練習、勇敢成長的療癒故事。導演唯然受訪表示，《彈珠汽水女孩》靈感來自於童年時口吃與的封閉生活，幾年前她在國際兒童書展上發現喬丹．史考特《我說話像河流》這本關於口吃男孩的繪本，深獲觸動，也提到「想說話卻卡在喉嚨間的感受」，這個鮮明的感受讓她聯想到了彈珠汽水。一個說話恍如被彈珠卡住的女孩形象在她腦中逐漸成形。

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由斯拉（左2）主演公視學生劇展《彈珠汽水女孩》與《殺雞》聯合特映，導演唯然（右2）、《殺雞》導演謝家忻（左）與攝影林龍吟均出席座談。（公視提供）

劇中「芊芊」是古靈精怪卻又幼稚浪漫的口吃小孩，而在面對說話這樣一件看似簡單的小事時，面臨種種挫折與奮鬥，唯然說「期望能為處於困境中的大人小孩帶來一絲安慰的力量」。唯然提到，她在主演斯拉身上看見帶有一點中性的、像她小時候一樣，並非傳統女性化的柔弱形象的特質。認為當時斯拉在選角時不善與人交流的形象，與導演自身童年經驗非常相似；但也認為斯拉雖然看來雖內向，但在需要表現時卻展現出積極主動的一面，「與劇中想要克服口吃的芊芊非常契合」。

而斯拉在生氣情緒的表演上極具爆發力，這也讓導演對她詮釋劇中芊芊因口吃而暴躁的情緒非常有信心。導演直言，斯拉完全就是她心中「超暴氣」的芊芊。她也讚賞斯拉「在鏡頭前自然與不做作，那種渾然天成的表演魅力，相當真實而可愛」。導演唯然分享了一個令她印象深刻的表演趣事表示，一場芊芊奔跑並呼喊「肚皮」的戲中，斯拉在沒有任何指示的情況下，自然地將口吃的感覺融入了呼喊聲中，這讓導演驚嘆斯拉「她真的已經完全進入了角色中」。

童星斯拉詮釋公視學生劇展《彈珠汽水女孩》劇中口吃小女孩「芊芊」，為了朗讀比賽在練習。（公視提供）

斯拉分享自己在家會透過導演的參考影片，自己對著鏡子揣摩角色的樣貌與口吃的感覺。有趣的是，姊姊胖球也成了她的「陪練員」，會觀察她的表演，並給予「這邊要再卡一點」、「這樣不像口吃」的建議。而斯拉的媽媽也幫她查詢關於口吃的資訊。斯拉自己也體會到，「口吃的人在放鬆的時候，狀況會減少，而在生氣或緊張的時候則會變得比較嚴重」，這也成為她表演時的重要依據。參與完《彈珠汽水女孩》的演出，斯拉坦言自己變得更喜歡演戲，也越來越擅長演戲。如果將劇中的芊芊視為朋友，斯拉表示她會想要像「肚皮」一樣陪伴對方，讓她放鬆、更流暢地表達自己，並鼓勵她一起練習。

被問到自己有什麼像劇中汽水瓶一樣，會想一直帶在身邊才有安全感的事物時，斯拉逗趣提到了她可愛的妹妹山粉圓，說「因為妹妹長得很可愛，而且每次演完戲後都會給我抱抱鼓勵」，目前手機主畫面都是跟妹妹的照片，斯拉也笑稱「妹妹很傲嬌、跟我一樣」，嘴上說不喜歡姊姊，但其實很喜歡對方；展現她熱愛且享受與家人間的親密情感。

除了演戲，斯拉還展現了對武打和滑板的濃厚興趣。她提到自己很喜歡上武打課，甚至想學習「以色列格鬥」這種近身肉搏的技巧。此外，斯拉還曾參加過滑板比賽，「雖然沒有獲得第一名，但很非常享受在滑板上的感覺」，也享受練習時帶來成就感與快樂。《彈珠汽水女孩》明（4/20）晚10時公視首播，並上架公視+平台，公視也將於週日晚間10點半播出帶著浪漫風格探討青春秘密的短片《傾斜的秤》。

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