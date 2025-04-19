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娛樂 電視

網友護航黃子佼「就是傻」 大牙怒槓：你家沒有10歲女童嗎？

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星「大牙」周宜霈針對黃子佼涉未成年不雅影片案，今（19日）在社群平台發聲，並截圖公開一名網友留言「黃子佼就是傻」。大牙看了忍不住怒火中燒，直接反擊：「你家親戚裡難道都沒有10歲的女童嗎？怎麼連這點同理心都沒有？」並建議該名網友審慎看過黃子佼的判決書。

大牙不滿網友護航黃子佼。（翻攝自臉書）大牙不滿網友護航黃子佼。（翻攝自臉書）

從大牙公開的留言截圖可見，該網友非但沒有譴責黃子佼的行為，反而認為對方當初，「不要購買不就沒事了，觀看欣賞就好了啊」。對此，大牙看到後直言：「看來你是那種不知道他看的是未成年性影像的孤陋寡聞之人！」毫不掩飾對這番言論的不解，並痛批：「但你家親戚裡難道都沒有10歲的女童嗎？怎麼連這點同理心都沒有？要說出這種充滿惡意又無知的話語前，請你先去看看他的判決書！！！」

大牙截圖網友留言，強調持有未成年性影像是犯罪。（翻攝自Threads）大牙截圖網友留言，強調持有未成年性影像是犯罪。（翻攝自Threads）

大牙坦言，她已經分不清該名網友是真傻還是裝傻，「如果你身邊還有這麼無知的朋友，麻煩搜尋判決書給他看一下」，她也再次強調，無論取得管道為何，持有未成年性影像即是「犯罪」。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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