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娛樂 電視

女星「褲襠撈」強吻人夫 呂文婉爆料透露2線索

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢近日醜聞連環爆，讓民眾看清不少藝人在鏡頭前後的形象是天壤之別。資深媒體人呂文婉近日登上節目，揭穿一名女星的真面目，指出該女星借酒裝瘋，不僅強吻人夫，還將手伸進對方下體撈來撈去。

呂文婉近日登上節目《娛樂頭版頭》爆料，有一名女星給外界的形象是「好相處」、「講義氣」，兩人因為採訪相識，後來也有一些交集，對方希望透過記者得到一些工作機會，於是自己介紹過一些廠商給對方。

呂文婉爆料，一名女星借酒裝瘋強吻人夫。（資料照）呂文婉爆料，一名女星借酒裝瘋強吻人夫。（資料照）

呂文婉透露，有次帶著該女星參加一個聚會，當時的廠商事業版圖廣闊，且老董的女婿條件良好，不僅身高180公分，也剛從國外回來。然而，當服務生把酒拿出來後，一切都變了調，女星一杯接著一杯，黃湯下肚後，她直接衝向女婿，把對方撲倒在牆上，甚至將嘴巴靠過去，嚇得對方一大跳，而老董似乎看過大風大浪，完全不動聲色。

更誇張的是，該女星將手伸進老董女婿的褲襠裡面「撈來撈去」，呂文婉看見後趕緊衝上前制止，男方隨後衝進廁所將門反鎖，沒想到女星還擺脫呂文婉的手，跑去廁所瘋狂敲門大喊：「開門！不要怕！」

種種脫序行為，讓一旁的老董看得相當傻眼，僅是冷冷說了一句：「不要開玩笑了，我女婿年紀輕輕，這樣會嚇到」，呂文婉意識到對方已經感到不適，於是帶著女星離場。事後，她懷疑女星是裝醉，「人家說酒醉失身比較自然。」

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