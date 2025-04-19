中孝介涉猥褻男性「獲不起訴」 經紀公司曝未來動向

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲日本歌手中孝介曾經演出電影《海角七號》在台灣走紅，上（3）月28日卻傳出因涉嫌在澡堂猥褻一名男子，遭到逮捕。事隔多日，昨（18日）東京地檢對他做出不起訴處分，其所屬經紀公司也發布聲明，公開下一步動向。

中孝介涉嫌猥褻獲不起訴。（翻攝自Ｘ）

中孝介與其經紀公司18日在社群發布聲明，針對這次風波造成粉絲擔憂表示歉意，並指出事件在4月18日已獲得檢調單位「不起訴處分」結案。至於未來動向，經紀公司強調，「我們將與本人（中孝介）充分協商，並慎重討論未來的對應措施。」

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經紀公司聲明。（翻攝自Ｘ）

回顧整起事件，當時警方指出，中孝介在凌晨兩點趁著20多歲男子在椅子上睡覺時，對其猥褻，男子發現他伸出狼爪將其制伏，並由澡堂的工作人員撥打110報警，消息曝光後，讓他過去的好形象跌落谷底。

事實上，中孝介有著好歌喉，代表作《花》紅遍日本，連台灣人也不陌生，他與范逸臣一起合唱的《野玫瑰》傳唱多年。去年高雄櫻花季還邀請到中孝介演唱，並與范逸臣、馬念先及田中千繪合體，演唱《國境之南》等《海角七號》名曲，場面十分感人。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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