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娛樂 亞洲

泰國BL四帥來台吵請客 BounPrem喊拜財神廟：晚上10點還有開嗎

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國BL CP「Boun、Prem」以及「Junior、Mark」今天（18日）在西門町WESTAR舉行見面會，兩對CP昨天一同受訪，上次來台想去拜財神廟的Boun，因為時間關係無法前往，這次聽說電視台附近就有靈驗的廟宇，詢問現場記者：「請問晚上10點還有開嗎？」不願放棄機會。

泰國BL CP Boun（右）、Prem有「麻繩CP」的稱號。（台視提供）泰國BL CP Boun（右）、Prem有「麻繩CP」的稱號。（台視提供）

Boun、Prem有「麻繩CP」的稱號，他們主演的《我們之間》受到熱烈歡迎，Junior、Mark則是演出泰版《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（櫻桃魔法）走紅。

Boun、Prem暌違兩年來台，看到不少粉絲接機感到非常開心、感動，Prem回憶起上次來台已經是兩年前，很想念台灣的食物，更細數雞排、珍珠奶茶及餅乾等等，直呼台灣的美食真是太棒了。四人中年紀最長的Boun還被拗請客，笑說：「我可以請一片雞排，看Junior、Mark要請我們吃什麼？」還反問記者：「還是大家要請客？」

Junior（左起）、Mark、Boun、Prem昨天一同在台受訪。（台視提供）Junior（左起）、Mark、Boun、Prem昨天一同在台受訪。（台視提供）

相較於麻繩CP三度登台，Junior、Mark是第一次公開來台舉行見面會，他們想去漂亮的咖啡廳打卡，還想去龍山寺拜拜，被問到想要求什麼？Mark希望事業順利，Boun雖然知道電視台附近有有名的財神廟，但此行可能沒時間去拜拜，記者推薦可以請司機拉下車窗，在經過財神廟時趕快隔空拜一拜，逗笑現場眾人。

Boun、Prem已經是第七度搭檔，被問到會不會對方失去「新鮮感」？Boun表示沒有不新鮮，反而因為長時間一起工作，越來越有默契，光看彼此眼神就知道，每場戲都是新的角色，很樂意去發現新的一面。Boun看到Prem的成長進步，也越來越有責任感，Prem則表示：「Boun從一開始到現在都一樣，都是同一個人，要始終如一也是很不容易的。」

Junior、Mark很期待見面會，與粉絲同歡。（台視提供）Junior、Mark很期待見面會，與粉絲同歡。（台視提供）

Junior、Mark連續合作《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《男神俱樂部》，Mark表示最近他們幾乎每天都在一起，不管是已知道或者不知道的一面，不過都是正面的。Mark感謝Junior像個大哥一樣在照顧他，畢竟他才出道2、3年，很常受到Junior的照顧，小到穿著、大到與媒體應對，，有什麼事情都會向Junior請教。至於unior、Mark日前在日本挑戰夾娃娃，Junior笑說自己投了10幾次都沒夾到，無功而返。

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