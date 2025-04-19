工程師變電影巨星！印度男神IG破800萬追蹤 拍片票房翻5倍

托維諾湯瑪斯（左）、導演吉辛拉爾一同為電影《莫萊塢之神燈怪盜》來台，出席金馬奇幻影展。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕印度男神托維諾湯瑪斯與導演吉辛拉爾是多年的工作夥伴，電影從2017年開始籌備，托維諾湯瑪斯一直都是他的首選，且導演要他一人分飾三角，托維諾湯瑪斯坦言一開始很沒信心，心想為何要一人分飾三角，結果導演比他還更有信心，記者詢問薪水是否也拿3份？托維諾湯瑪斯笑說只拿一份，導演甩鍋給製片「這是他的問題」。

托維諾湯瑪斯（左）在《莫萊塢之神燈怪盜》一人分飾三角，導演稱他是唯一人選。（金馬執委會提供）

托維諾湯瑪斯昨天為金馬奇幻影展來台宣傳《莫萊塢之神燈怪盜》，由於他以前是工程師，記者原先只是詢問是否聽過台積電，沒想到托維諾湯瑪斯分享起自己的從影起源，稱傳統的印度家庭會希望小孩當工程師、律師或者醫師，他的哥哥也確實是工程師，家人認為托維諾湯瑪斯也要追隨哥哥的腳步，「我其實心裡很想當演員沒有跟人家說，傳統家庭的孩子要去演電影不是很簡單的事，但我當了工程師後還是選擇辭職。」

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托維諾湯瑪斯受訪時侃侃而談。（記者胡舜翔攝）

從2011年開始參加電影試鏡，托維諾湯瑪斯從非常小的角色開始到配角，如今可以演了主角，IG追蹤數更超過800萬，《莫萊塢之神燈怪盜》更是他的第50部電影作品，該片成本約3億盧比（約台幣1.14億），在印度票房卻翻了5倍。托維諾湯瑪斯表示，一人分飾三角是很大的挑戰，因為他從來沒有在電影中演出3個角色，「外型、聲音都要不一樣，也要轉換說話的方式，包括動作、跑步及走路。」他希望不要一直演同類型的角色，能演好人也能演反派，希望作品能夠很多元。

托維諾湯瑪斯希望能挑戰更多不一樣的角色。（記者胡舜翔攝）

金馬奇幻影展今年選映來自南印「莫萊塢」的電影《莫萊塢之神燈怪盜》，並邀請導演吉辛拉爾與男主角托維諾湯瑪斯隨片登台，兩位昨天現身影廳與近400位觀眾一同享受大銀幕的魔幻冒險，峰迴路轉的情節，以及托維諾湯瑪斯一人分飾三角的精湛演技，都讓現場觀眾驚呼連連，反應熱烈。

IG坐擁800萬粉絲的南印男神托維諾湯瑪斯先前主演的《2018大洪水》，以17.7億盧比的佳績登上莫萊塢年度票房冠軍寶座，也累積不少台灣粉絲。這次《莫萊塢之神燈怪盜》重金打造華麗逼真的視覺效果，融合神話、懸疑與冒險元素，再現英雄成長之旅。

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