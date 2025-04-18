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甜曝老公機車接送！蘇宗怡羞喊有粉紅泡泡的感覺

蘇宗怡回憶老公曾騎機車接送她上下班，讓她當下有粉紅泡泡的感覺。（TVBS提供）蘇宗怡回憶老公曾騎機車接送她上下班，讓她當下有粉紅泡泡的感覺。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕蘇宗怡主持TVBS汽車實境節目《地球黃金線》，繼推出汽車評價指標的「金Car獎」後，今年推出「黃金機車大賞」，網羅近50款熱門機車車款，歷經觀眾熱情票選與評審團多面向評比，終於選出五大級距最具代表性的機車，以及公布年度運動車款最佳熱銷獎和最大贏家「年度風雲機車」，在節目錄影過程中，蘇宗怡全程關注即時票數，激烈的戰況讓她不禁驚呼：「直到最後一刻，誰能獲勝都難以預測！」

連續四年擔任「金Car獎」評審的蘇宗怡，平時雖然不騎機車，但與汽車相比，卻有著一段不可取代的回憶，她表示，小時候父親在瓦斯行工作，騎機車沿著大街小巷配送，讓她深刻體會到機車不只是代步工具，也是家庭生計的重要支柱。

蘇宗怡還透露，老公在交往期間，曾經因為汽車送修，改用機車接送她上下班，雖然路途遙遠，但反而可以「黏在一起」，感受彼此的溫度，回想這段經歷，她也害羞地說：「當下有粉紅泡泡的感覺。」今年5月，夫妻倆也計畫前往日本，首度進行重機自駕遊，希望能在異國街道上，再度感受到風馳電掣的浪漫時光。

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