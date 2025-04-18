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宥勝復出6天就失敗！林予晞斷聯不多言：社會觀感明顯

林予晞今出席服飾品牌活動。（記者胡舜翔攝）林予晞今出席服飾品牌活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林予晞今出席服飾品牌活動，因她2020年曾和宥勝合作影集《戒指流浪記》，被問及宥勝想復出卻引起輿論強烈反彈，短短6天又喊卡，林予晞說自己看到其他前輩回應，加上社會觀感明顯，毋需再多言，「演員跟公眾人物一樣，都給大家一個示範，這個典範讓我會思考能做什麼給社會大眾看？」並稱拍完戲後早就沒跟宥勝聯絡。

林予晞2020年曾和宥勝合作影集《戒指流浪記》。（資料照，記者潘少棠攝）林予晞2020年曾和宥勝合作影集《戒指流浪記》。（資料照，記者潘少棠攝）

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林予晞今出席服飾品牌活動。（記者胡舜翔攝）林予晞今出席服飾品牌活動。（記者胡舜翔攝）

她今穿著BRATOP現身，是除了典禮晚禮服之外，難得的「大尺度」穿著，坦言本性害羞，平時連背心都很少穿，但在《死了一個娛樂女記者之後》的酒店戲，則是「演戲之必須」，現在許多年輕人喜歡穿露肚臍的背心，展現好身材，林予晞不走這路線，反倒用奶奶的口吻回：「露肚子會著涼耶！」讓現場哈哈大笑。

林予晞今出席服飾品牌活動。（記者胡舜翔攝）林予晞今出席服飾品牌活動。（記者胡舜翔攝）

她很愛BRATOP，因為她不愛穿內衣的束縛感，只是亞洲文化仍保守，無法像國外真的「Free the Nipple」，她當年在美國德州唸書，當地也是偏保守。至於做過最大膽的事，她說幾年前和好友温貞菱、鄭宜農曾到冰島公路旅行，曾在冰天雪地中裸奔，身旁沒有其他遊客，只有冰島海鸚，回憶當時的狀況，她眼神發光說：「像是聽到某種荒野的呼喚，感覺自己是冰雪的女王。」至於有沒有拍影片紀錄？她立刻回：「不可能拍這種東西！要全心感受這種自在感。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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