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娛樂 最新消息

鄒承恩21萬追蹤粉專、IG和Threads全遭盜停權 申訴美國總部2個月被打槍

〔記者蕭方綺／台北報導〕鄒承恩從《痞子英雄》出道，而後2次入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎，近日忙拍三立八點檔《願望》，IG卻在2月中無預警被盜用，慘遭停權，擁有21萬人追蹤的臉書「鄒承恩JaSon」、Threads也因和IG連動，跟著慘遭停權，成為3個社群平台同時都無法運作的重災戶，許多生活點滴的記錄瞬間都不見了，連臉書近期瀏覽次數突破200萬的影片觀看也沒了，損失相當慘重。

鄒承恩失去三個社群平台，心情沮喪。（旋轉娛樂提供）鄒承恩失去三個社群平台，心情沮喪。（旋轉娛樂提供）

今年農曆年後開工不久，鄒承恩才在IG貼跟老婆、小孩一起看電影的文章，晚上卻突然無法登入社群媒體，當下他沒有想太多，隔天清早當他打開自己的IG，卻發現IG被一個陌生的帳號盜用，遭到停權，隨即FB跟Threads都一樣被停權，上面的內容提到他的帳號「違反有關裸露或性行為的規則」，讓他看到時很無語。

他說：「以往只聽過藝人朋友的社群帳號有其中一個平台被盜用，還可以用其他帳號跟官方求救，卻沒想到3個社群帳號同時都被停權，完全無路求助。」

鄒承恩在被停權的這2個月，非常著急，不停向FB平台申訴，也寄超過30幾封信抗議，甚至查到FB美國總部的地址，寫了好幾封實體信寄過去，但因為鄒承恩的本名與藝名不同，所以平台方總是回應「沒辦法驗證鄒承恩是本人」，他只能不停嘗試與官方溝通，並上傳自己的證件給對方確認，卻始終無法處理。

鄒承恩的臉書「鄒承恩JaSon」、Threads也因和IG連動，跟著遭停權。（旋轉娛樂提供）鄒承恩的臉書「鄒承恩JaSon」、Threads也因和IG連動，跟著遭停權。（旋轉娛樂提供）

後來鄒承恩嘗試用他老婆的帳號發了許多申訴信件，仍是無解，連經紀人也在自己的IG平台購買藍勾勾申訴，雖然得到官方人員的回覆，卻依舊沒辦法處理，讓想盡各種方法的鄒承恩感到相當難過。

鄒承恩因為粉專被停權，影響到社群合作的工作，正在拍攝的戲劇也沒辦法在自己的平台上宣傳，甚至開始出現了各種假帳號，鄒承恩苦笑說：「拍戲一整天，手機電量依舊還有80%，連同劇演員看到我在發呆，都問我是不是很無聊。」也因為沒機會滑手機，大家都虧他「好可憐」。

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