阿部寬對峙神秘炸彈客 身分揭曉竟是錦戶亮

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由阿部寬主演的日本電影《犯罪直播》翻拍自河正宇主演的韓國電影《恐怖攻擊直播》，不過當然加入了原創情節，更找來阿部寬擔任主演，至於眾所矚目的炸彈客一角，則請到男星錦戶亮飾演。

阿部寬在《犯罪直播》中飾演的折本眞之輔，原本是新聞節目《SHOWTIME 7》的人氣主播，卻突然因故被迫離開主播台，轉職為廣播電台的主持人。（天馬行空提供）

錦戶亮充滿磁性的聲音貫穿了整部片，儘管影片前半段的時間都只聞其聲，不見其人，依然展現強大存在氣場。這也是錦戶亮和阿部寬兩大男神首次合作，阿部寬對錦戶亮的表現大力讚賞，「錦戶亮非常神秘，表演的方式也非常特別，充滿可能性，這次能和他一起工作對我而言非常新鮮。」錦戶亮也謙虛表示，聽說阿部寬拍攝時思考了很多，提出了很多想法，讓他自嘲表示，「不像我，去現場就只是說出台詞然後回家而已！」

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阿部寬在《犯罪直播》與錦戶亮透過電話對峙。（天馬行空提供）

由於兩人的電話直播對峙採取同步拍攝而非預先錄音，因此開拍前兩人花了一個月的時間對台詞，阿部寬表示：「他花了一個月的時間陪我對台詞，比其他演員陪在我身邊的時間更長，這點讓我非常感動！」

《犯罪直播》錦戶亮充滿磁性的聲音貫穿了整部片，儘管影片前半段的時間都只聞其聲，不見其人，依然展現強大存在氣場。（天馬行空提供）

阿部寬進一步分析，錦戶亮必須在沒看見人的狀況下，配合說出台詞的時機點，看似容易其實很難，他笑稱，「其實我偶爾也會擔心錦戶亮是不是正在喝咖啡？因為沒有實際面對面，很怕自己說完台詞後，中間會出現空白，但完全沒有！我想他應該一直守在那裡隨時待命！」

錦戶亮（左）在《犯罪直播》中與阿部寬有精彩對手戲。（翻攝自X）

時隔一個月後，錦戶亮終於現身攝影時，阿部寬表示當下見到他，真的有種「你終於出現了」的衝擊感。《犯罪直播》今天正式在台灣上映。

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