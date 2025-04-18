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娛樂 電影

「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫集結 海報藏巨大驚喜

〔記者鍾志均／綜合報導〕電影《宮﨑駿的奇幻世界》串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀，是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。

片中引用宮﨑駿11年前獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」表揚終身成就時，曾說：「我太太說我很幸運，因為我趕上手繪的最後時代，50年來，我的電影還能只用紙和筆。」

電影《宮﨑駿的奇幻世界》串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀。（甲上提供）電影《宮﨑駿的奇幻世界》串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀。（甲上提供）

宮﨑駿不忘初衷、一生懸命對手繪動畫的堅持，對照近來「AI模仿藝術風格」盛行的現象，在此時推出這部紀錄片格外有意義。

值得一提的是，電影海報由宮﨑駿、鈴木敏夫共同創作打造，鈴木敏夫親筆題字，呈現獨一無二手繪質感。

《宮﨑駿的奇幻世界》中文版海報。（甲上提供）《宮﨑駿的奇幻世界》中文版海報。（甲上提供）

相識合作半百人生的兩人親繪11部動畫要角，海報中間占比最大的就是經常被認為是宮﨑駿本人化身的《紅豬》主角波魯克，周圍圍繞著眾多吉卜力動畫經典角色，包括鈴木敏夫的投射——《蒼鷺與少年》中的蒼鷺，還有《風之谷》乘著滑翔翼的娜烏西卡、《天空之城》亦敵亦友的空中海賊朵拉、《魔女宅急便》魔女琪琪和黑貓吉吉、《魔法公主》中居住在森林的木靈、《神隱少女》無臉男和湯婆婆隨從變身而成的小烏鴉、《霍爾的移動城堡》伸長雞腳前行的移動城堡、《崖上的波妞》中的波妞和水母、《風起》經典的零式戰鬥機，以及《龍貓》中形影不離的龍貓、中龍貓、小龍貓及貓巴士、灰塵精靈登場。

《宮﨑駿的奇幻世界》將於5月9日在台上映。

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