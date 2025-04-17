「台南范冰冰」驚豔國際影壇！全裸貴妃出浴戲超大膽

〔記者鍾志均／台北報導〕雲翔導演新作《誰在看著我們》由27名演員全裸上陣，其中台灣跨性別演員蔡書綺演出全裸「貴妃出浴」戲驚豔眾人，還有「台南范冰冰」美名。

蔡書綺2024年登上鹿特丹影展。（攝露士提供）

雲翔透露，當初在台南酒吧試鏡時巧遇蔡書綺，讓他一眼驚喜，坦言：「我在泰國住了不少時間，沒見過她（蔡書綺）這麽漂亮的跨性別。」

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蔡書綺獲雲翔量身編寫角色，飾演男主角劉宜豪的姊姊，她透露大膽全裸入鏡的「貴妃出浴戲」是導演臨時加的，猶豫近1小時才答應，覺得美術布景及攝影呈現得很唯美，只是自己害羞不敢看。

《誰在看著我們》蔡書綺（右）與Nicky。（攝露士提供）

另一場蔡書綺因鍾情泰國男星尼奇，還用毛筆在他全裸身軀上寫字作法，她演來反而不尷尬，「尼奇表情很正經，我們都沒笑場，他可能比較尷尬，因為他後來要演『有反應』，很多工作人員在，他有點害羞。」

蔡書綺印象最深是在清邁拍放天燈的戲，直說「天空滿滿的天燈好像星星，很美。」雲翔稱讚她：「在片場人見人愛，超級會聊天，幽默感爆表，在鹿特丹影展街上也有超高回頭率。」《誰在看著我們》於5月9日在台上映。

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