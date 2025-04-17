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謝京穎收編張書偉萌寵 佔有慾太強...她「1舉動」遭疑變心

謝京穎在《好運來》代客遛狗賺零用錢。（民視提供）謝京穎在《好運來》代客遛狗賺零用錢。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎在民視八點檔《好運來》為賺取工讀費，化身盡責的「遛狗特助」，與毛茸茸的狗狗們展開了一連串溫馨又有趣的互動。更令人驚喜的是，劇中這些可愛狗狗們的主人，竟然是劇中飾演她媽媽的侯怡君。

謝京穎在《好運來》代客遛狗賺零用錢。（民視提供）謝京穎在《好運來》代客遛狗賺零用錢。（民視提供）

說起與狗狗的緣分，謝京穎興奮分享，小時候家裡就養了一隻拉布拉多，因此對大型犬一點都不陌生，更是個不折不扣的「狗派」，她笑說自己對狗狗的熱愛程度爆棚，是要抱著睡覺的程度，父母也認為有狗狗陪伴長大的孩子會更有同理心，因此從小家裡就充滿了毛茸茸的歡樂。

謝京穎在《好運來》代客遛狗賺零用錢。（民視提供）謝京穎在《好運來》代客遛狗賺零用錢。（民視提供）

謝京穎感性提到，與狗狗一起成長的過程中，不僅學會了照顧小動物，更懂得了如何愛護和體貼他人，這段有狗狗陪伴的童年時光，對她來說是非常幸福且具有教育意義的。

謝京穎（左起）在《好運來》代客遛狗，途中遇到媽媽侯怡君、阿嬤謝瓊煖。（民視提供）謝京穎（左起）在《好運來》代客遛狗，途中遇到媽媽侯怡君、阿嬤謝瓊煖。（民視提供）

然而，進入演藝圈後，忙碌的生活讓謝京穎遲遲無法下定決心再次飼養狗狗。她坦言獨自一人時，若無法好好照顧狗狗，對牠們也是一種生命的虧欠。直到與老公張書偉交往後，她的人生才迎來了意想不到的「轉型」。

謝京穎（左起）在《好運來》代客遛狗，途中遇到媽媽侯怡君、阿嬤謝瓊煖。（民視提供）謝京穎（左起）在《好運來》代客遛狗，途中遇到媽媽侯怡君、阿嬤謝瓊煖。（民視提供）

謝京穎說：「我本來是個超級狗派，對貓咪完全沒有感覺，小時候甚至有點害怕貓咪陰晴不定的個性。」但她完全被老公養的貓咪們征服，這些可愛的小傢伙徹底顛覆了她對貓咪的印象，如今已成為她的心頭寶，甚至還「收編」了原本是老公的愛貓，讓牠們都只黏著她睡覺。

謝京穎在《好運來》代客遛狗賺零用錢。（民視提供）謝京穎在《好運來》代客遛狗賺零用錢。（民視提供）

謝京穎拍《好運來》身上留有狗狗的味道，收工回家發現家中貓咪變超黏。（民視提供）謝京穎拍《好運來》身上留有狗狗的味道，收工回家發現家中貓咪變超黏。（民視提供）

謝京穎分享超萌的日常：「像今天早上我一大早就得出外景，牠們竟然睡眼惺忪地陪我起床，還一起陪我喝水、吃保健食品，真的是Q到不行！」不過，可愛的貓主子們佔有慾可是很強的，謝京穎爆料，最近她拍戲回家身上沾染了狗狗的味道，貓咪們就會立刻吃醋，開啟超嚴重「討拍模式」，彷彿在質問她是不是變心了。即使她已經脫掉戲服換上便服，貓咪們還是能敏銳地察覺到「異味」，然後就會比平常更加黏膩，讓她哭笑不得，但也更加疼愛這些「玻璃心」的小傢伙。

謝京穎拍《好運來》身上留有狗狗的味道，收工回家發現家中貓咪變超黏。（民視提供）謝京穎拍《好運來》身上留有狗狗的味道，收工回家發現家中貓咪變超黏。（民視提供）

謝京穎在《好運來》代客遛狗賺零用錢。（民視提供）謝京穎在《好運來》代客遛狗賺零用錢。（民視提供）

更令人驚喜的是，謝京穎透露，劇中與她有許多可愛互動的狗狗們，其實都是大有來頭的「明星犬」，而牠們的主人，正是飾演她媽媽的侯怡君，謝京穎非常感謝侯怡君在拍戲現場的協助，因為有主人在，狗狗們的心情都能被安撫得很好，讓拍攝過程更加順利。謝京穎笑說，寵物就像小孩一樣，常常會有意想不到的反應，這時候就非常需要導演的功力，才能捕捉到牠們最自然、最可愛的畫面。

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