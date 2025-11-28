自由電子報
娛樂 最新消息

邱澤「世紀婚禮」娶許瑋甯 五星級奢華菜單曝光「成本飆破300萬」

許瑋甯（左起）、邱澤、兒子Ian幸福一家人。（讀者提供）許瑋甯（左起）、邱澤、兒子Ian幸福一家人。（讀者提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕許瑋甯、邱澤登記結婚4年，今（28日）於台北文華東方酒店補辦婚禮，邀請430多位親友到場，現場以白色系花朵布置，象徵純潔無瑕、永恆的愛。被問到婚禮總花費時，兩人不願透露實際數字，許瑋甯只說：「這是心意，大家開心才是重點。」

許瑋甯、邱澤的婚宴採西式儀式舉行，桌型不走傳統圓桌，而是改以長方桌形式。至於最受關注的菜色，若以台北文華東方酒店最高價位、一桌含服務費7萬2380元來算，43桌的費用約落在311萬2340元，這還不包含禮服、布置、酒水及婚顧等其他開銷。

邱澤、許瑋甯婚禮並未採用傳統圓桌，而是長桌。（讀者提供）邱澤、許瑋甯婚禮並未採用傳統圓桌，而是長桌。（讀者提供）

許瑋甯、邱澤的婚紗與西裝品牌分別為Nicole & Felicia（訂製白紗）及The House Tailors屋內洋服；戒指則是兩人自行設計，沒有特別品牌。婚宴伴手禮包含雞尾酒、和菓子甜點與特製小枕頭，加上婚顧公司與保全費用，婚禮總花費粗估約600萬元，不過兩人都認為，最重要的是賓主盡歡。

雖然婚禮費用不斐，但是賓客包禮也沒在手軟，陳美鳳不透露紅包數字，認為心意到、來參與是最重要，當聽聞藍心湄包出6萬6000元大紅包時，她笑說：「那必須的啊！」柯震東被問包多少？他簡短回：「夠回本。」

邱澤、許瑋甯婚禮菜單。（讀者提供）邱澤、許瑋甯婚禮菜單。（讀者提供）

