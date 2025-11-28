（影）詹惟中女兒民宿被抵制 民宿品牌發聲明切割：沒任何經營關係

〔即時新聞／綜合報導〕命理師詹惟中24日在臉書發文暗酸高市早苗「刻薄無福、尖嘴猴腮」等言論被炎上，儘管詹惟中刪文並在25日發文道歉。但網友們挖出他在日本京都、大阪為女兒開了4間民宿，並將詹惟中暗酸高市早苗的貼文翻譯成日文，呼籲台日網友共同抵制；詹惟中今日稍早懇求網友不要傷害女兒，並會對不實指控蒐證提告，民宿的品牌美盧也在官網發出聲明，指出與詹惟中沒有任何經營關係。

詹惟中24日在臉書發文暗酸高市早苗「刻薄無福、尖嘴猴腮」等言論被炎上，網友挖出他為女兒在日本開民宿，並交給女兒打理。（圖擷取自臉書）

有網友在社群平台Threads貼出詹惟中女兒在日本開業的民宿資訊，指出「網友們來來來看這裡，我找到了，請大家告訴大家，也請大家分享給你的日本朋友，千萬不要去住，如果有日本的網友，也請你分享給大家，這一個人說你們的首相高市是尖嘴猴腮。」

《三立新聞》求證詹惟中，詹惟中回應「女兒只是幫我管理，而且我是委託日本專業的合法公司經營，網友們要怎麼傷害我都沒關係，但請大家不要傷害我女兒，不實的指控我都會蒐證提告。」美盧集團也發出聲明「我們美盧品牌民宿，與詹惟中先生沒有任何經營關係，僅為委託宣傳之相關合作。美盧為日本公司日本ビジネスコンサルティング株式会社經營，本公司不存在任何政治立場問題。還請各位冷靜對待。」

