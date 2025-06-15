（獨家）型男主廚Max帶路吃！北中南「9家隱藏版美食」名單曝光

Max是《上山下海過一夜》主持人之一。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕型男主廚「Max」楊盛堯身兼多職，不僅是《型男大主廚》與《上山下海過一夜》主持人，更在台中開設人氣蝦湯拉麵店，擁有多年廚藝經驗與一張專業的「廚師嘴」，對美食格外講究。他近日獨家向本報分享自己精挑細選、遍佈北中南的9間私房小吃與餐廳，請饕客們趕緊筆記起來！

Max不藏私北中南美食名單。（翻攝自臉書）

從北到南，Max毫不藏私，他推薦「板橋無名乾蚵」，凌晨五點開賣的乾蚵拌上特製辣椒，讓他讚不絕口；另一間板橋「高記生炒魷魚」則是帶點酸辣的老派滋味，傳統味道令人想回到過去。至於淡水的「源味滷肉飯」，更是因為肥肉膠質十足、黏唇入味，被他形容「像膠水一樣黏嘴」。

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來到中部，Max特別推薦台中「老蔡大麵羹」，只在週五至週日營業，道地的傳統口味令人懷念；台中早午餐名店「Mellow Yellow」則因主廚有深厚底蘊、餐點價格實惠、菜色到位而上榜。想吃燒鳥的朋友也不能錯過「鳥室燒鳥」，一次套餐能吃遍多種燒烤風味，CP值高。

Max是《型男大主廚》帥哥班底。（翻攝自臉書）

南部名單同樣精采，Max推薦高雄「Grace Cafe」的手作甜點與餐點皆有水準；「曾記廚房」的山藥奶豆腐綿密細緻，讓他印象深刻；而「冬瓜與胖子」則以創意家常菜出名，是他私心大愛的溫暖風味。

Max表示這些店家有的是街邊老味道，有的則是默默耕耘的小店，風格不一，卻都能讓人吃出用心。

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