晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）型男主廚Max帶路吃！北中南「9家隱藏版美食」名單曝光

Max是《上山下海過一夜》主持人之一。（翻攝自臉書）Max是《上山下海過一夜》主持人之一。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕型男主廚「Max」楊盛堯身兼多職，不僅是《型男大主廚》與《上山下海過一夜》主持人，更在台中開設人氣蝦湯拉麵店，擁有多年廚藝經驗與一張專業的「廚師嘴」，對美食格外講究。他近日獨家向本報分享自己精挑細選、遍佈北中南的9間私房小吃與餐廳，請饕客們趕緊筆記起來！

Max不藏私北中南美食名單。（翻攝自臉書）Max不藏私北中南美食名單。（翻攝自臉書）

從北到南，Max毫不藏私，他推薦「板橋無名乾蚵」，凌晨五點開賣的乾蚵拌上特製辣椒，讓他讚不絕口；另一間板橋「高記生炒魷魚」則是帶點酸辣的老派滋味，傳統味道令人想回到過去。至於淡水的「源味滷肉飯」，更是因為肥肉膠質十足、黏唇入味，被他形容「像膠水一樣黏嘴」。

相關新聞：張員瑛讓「西瓜烏龍」爆紅！黃明志推台灣這款手搖飲 前任現任都愛

來到中部，Max特別推薦台中「老蔡大麵羹」，只在週五至週日營業，道地的傳統口味令人懷念；台中早午餐名店「Mellow Yellow」則因主廚有深厚底蘊、餐點價格實惠、菜色到位而上榜。想吃燒鳥的朋友也不能錯過「鳥室燒鳥」，一次套餐能吃遍多種燒烤風味，CP值高。

Max是《型男大主廚》帥哥班底。（翻攝自臉書）Max是《型男大主廚》帥哥班底。（翻攝自臉書）

南部名單同樣精采，Max推薦高雄「Grace Cafe」的手作甜點與餐點皆有水準；「曾記廚房」的山藥奶豆腐綿密細緻，讓他印象深刻；而「冬瓜與胖子」則以創意家常菜出名，是他私心大愛的溫暖風味。

Max表示這些店家有的是街邊老味道，有的則是默默耕耘的小店，風格不一，卻都能讓人吃出用心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中