玻璃娃娃富婆閃婚2年宣布離婚 鮮肉尪淨身出戶

中國玻璃娃娃富婆李喜梅近日宣布與第二任丈夫離婚。（翻攝自抖音）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅李喜梅患有罕見疾病「先天性成骨不全症」，也是俗稱的「玻璃娃娃」，但她並未因此氣餒，靠自己的努力做生意成為富婆。可惜的是，李喜梅的感情路一直不順遂，2年前才剛宣布與第二任丈夫結婚，沒想到近期又傳出離婚，引發關注。

吳喜梅在2023年底與26歲鮮肉男友「大雙」再婚，當時吳喜梅豪砸約新台幣1.3億辦婚禮，還給男方鉅額聘金，嫁妝更是高達約新台幣4400萬元，還有3間房和2輛名車。婚禮雖然盛大，但外界仍不看好兩人的婚姻，更一致認為大雙是為了金錢才跟吳喜梅結婚。

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大雙在個人社群坦承與李喜梅的離婚原因。（翻攝自抖音）

疑承受不了輿論壓力，吳喜梅在近日宣布離婚，但她仍樂觀的表示「生活還得過下去，我相信我會堅強的」，大雙也在個人社群坦承離婚原因，表示這2年內承受了太多誤解與謾罵，才會選擇好聚好散，「對不起我食言了，我跟喜梅沒有撕扯（撕破臉）」，最後他也強調自己是淨身出戶並沒有索取前妻的錢。

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