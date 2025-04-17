韓籍女神2天內往返台韓！廉世彬心繫球賽認失望

廉世彬到大巨蛋幫樂天加油。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天韓籍女神廉世彬以活潑可愛與親切個性圈粉無數，她昨（16）日驚喜現身台北大巨蛋，與樂天球迷齊聚一堂為球隊加油，現場氣氛熱烈沸騰。

儘管廉世彬14日才從韓國返台，她16日再度搭機抵台，下午一落地便直奔大巨蛋。談及在大巨蛋的看球體驗，她表示：「圓頂球場真的很大，在外場看球有點看不清，所以覺得場地非常寬敞！」被問到如何在兩天內往返韓台仍保持充沛精力？世彬分享她的秘訣：「早上我會喝一杯冰美式咖啡，還有，能睡覺的時候，我會儘量多睡一點。」

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廉世彬和團長們。（樂天桃猿提供）

比賽中，一段趣味插曲讓她印象深刻。當世彬站到前排準備接棒球，卻被粉絲齊聲提醒「要小心」，所以沒接到球。但後來她笑著說：「感謝大家的關心，也很感謝粉絲們，託大家的福，下一局我接到了棒球！」

雖然當晚比賽結果未如理想，世彬不掩失望地說：「本來想贏的，但是輸得很可惜，下次巨蛋比賽的時候，一定要贏！」但她隨即展現樂觀態度：「很多人遠道而來幫忙助陣加油，在客場一起大聲助威真的很好！」她更真摯地說，「真心為我支持的棒球隊加油，我愛樂天」。

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