啦啦隊女神河智媛鬆口台韓應援差異！揭蜜大腿保養祕訣

河智媛分享拍攝心得，驚呼珍珠奶茶超讚。（So-net提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天韓籍啦啦隊女神河智媛在17歲時在燒烤店打工時被LG雙子啦啦隊隊長南宮慧美挖掘，有「最強女高中生啦啦隊」的稱號，近期她與溫妮在西門町街頭拍遊戲廣告，從西門町一路取景至新莊，行程緊湊卻完全難不倒這位經驗豐富的啦啦隊女神，她不僅學舞速度驚人，還首次挑戰中文和台語台詞，雖然發音略帶口音，卻反覆練習不怯場，讓工作人員大讚可愛又專業。

台韓兩大啦啦隊女孩河智媛（右）、溫妮大跳洗腦舞。（So-net提供）

河智媛也分享了她的拍攝心得與對台北的印象，「大家都非常熱情，食物也很好吃，特別是珍珠奶茶真的名不虛傳。在西門町拍攝時，看到很多年輕人也在玩《TP12》，讓我很有帶入感，彷彿真的和偶像一起探索城市。」

請繼續往下閱讀...

河智媛被問到在台灣當啦啦隊應援的感想？她說：「因為是支持體育，所以感覺不會有太大的不同，但應援動作和文化都不一樣，希望能快點適應。」跟在韓國應援有不同嗎？她說：「不同之處是有很多在韓國沒有看到的應援動作，很有趣。」

河智媛以擁有一雙「蜜大腿」讓人印象深刻，好奇她平時如何保養美腿，她表示，其實從出生開始就是下身肥胖，所以不能讓大腿變得更厚，雖然很感謝大家喜歡粗大腿，但是爲了保持最佳狀態，更要努力練出結實的大腿，她推薦大家騎自行車，每次大概要騎3個小時左右。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法