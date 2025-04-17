李多慧來台2年「最大本事」 老粉一語道破：沒人能復刻

李多慧來台滿2年，人氣依舊屹立不搖。（記者陳奕全攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展已經滿2年，擁有甜美外型及精湛舞藝，再加上她親民的性格擄獲大批粉絲的心，身為中華職棒首位韓籍啦啦隊員，她雖然不再是唯一的「韓援」，但人氣依舊屹立不搖，就有粉絲指出她成功關鍵，在於她過去的豐富經歷。

李多慧日前在社群平台Threads發文分享來台2周年的心路歷程，字字句句表達出對於台灣粉絲的感謝，真誠的貼文引起不少關注。而對於李多慧來台發展成功，就有資深老粉在PTT啦啦隊板指出，許多人會將她的成功歸功於「第一人」，但其實關鍵在於她來台以前的豐富歷練。

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文中提到，李多慧在韓國擁有多年啦啦隊與社群平台經營的經驗，還曾擔任網路節目助理主持、自媒體Youtuber、直播主、球隊記者，以及登上雜誌封面。不只舞蹈與妝容表現專業，她面對鏡頭時的表情掌握、效果營造與主持接話的能力都相當熟練，就連幕後工作如架鏡位、打光、想題材以及剪片也都能一手包辦，「當時她缺的是能幫助她快速融入轉化成中文市場發揮的環境」。

原PO認為，正是因為李多慧在韓國打下紮實的根基，來台面對各種機會才能快速進化，雖然其他來台發展的韓援條件也都很優秀，但「其他人沒有多慧在韓國的經歷可以復刻，河智媛可能最接近她」。另外，他也提及李多慧在台灣能快速站穩腳步，也離不開身邊的貴人相助，「幫她快速適應球隊的筱晴和琪琪、在節目上會拉她站位的籃籃、會小聲幫她用中文提詞的林襄、還有她在兩支球隊與節目裡結交的朋友。」

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