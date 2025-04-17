晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧來台2年「最大本事」 老粉一語道破：沒人能復刻

李多慧來台滿2年，人氣依舊屹立不搖。（記者陳奕全攝）李多慧來台滿2年，人氣依舊屹立不搖。（記者陳奕全攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展已經滿2年，擁有甜美外型及精湛舞藝，再加上她親民的性格擄獲大批粉絲的心，身為中華職棒首位韓籍啦啦隊員，她雖然不再是唯一的「韓援」，但人氣依舊屹立不搖，就有粉絲指出她成功關鍵，在於她過去的豐富經歷。

李多慧日前在社群平台Threads發文分享來台2周年的心路歷程，字字句句表達出對於台灣粉絲的感謝，真誠的貼文引起不少關注。而對於李多慧來台發展成功，就有資深老粉在PTT啦啦隊板指出，許多人會將她的成功歸功於「第一人」，但其實關鍵在於她來台以前的豐富歷練。

文中提到，李多慧在韓國擁有多年啦啦隊與社群平台經營的經驗，還曾擔任網路節目助理主持、自媒體Youtuber、直播主、球隊記者，以及登上雜誌封面。不只舞蹈與妝容表現專業，她面對鏡頭時的表情掌握、效果營造與主持接話的能力都相當熟練，就連幕後工作如架鏡位、打光、想題材以及剪片也都能一手包辦，「當時她缺的是能幫助她快速融入轉化成中文市場發揮的環境」。

原PO認為，正是因為李多慧在韓國打下紮實的根基，來台面對各種機會才能快速進化，雖然其他來台發展的韓援條件也都很優秀，但「其他人沒有多慧在韓國的經歷可以復刻，河智媛可能最接近她」。另外，他也提及李多慧在台灣能快速站穩腳步，也離不開身邊的貴人相助，「幫她快速適應球隊的筱晴和琪琪、在節目上會拉她站位的籃籃、會小聲幫她用中文提詞的林襄、還有她在兩支球隊與節目裡結交的朋友。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中