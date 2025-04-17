晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

有喜了！丁噹四度攻蛋不怕摔落舞台 自信喊話：那是不可能的

丁噹生日公布喜訊，相隔10年再戰台北小巨蛋。（相信音樂提供）丁噹生日公布喜訊，相隔10年再戰台北小巨蛋。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕丁噹今過43歲生日，她驚喜宣布暌違10年重返台北小巨蛋，將帶著「夜遊 A Night Tour」升級版第四度前進小巨蛋，難掩喜悅心情。

丁噹11月15日攻蛋舉辦小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，她興奮大喊說：「上次《夜遊 A Night Tour》我們在台北、高雄、廣州、上海，以及接下來的馬來西亞千人包廂歡唱，現在我們夜遊狂歡將無限放大，一起在小巨蛋萬人包廂唱個夠！」

丁噹宣布重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）丁噹宣布重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，從演唱會視覺的奇幻感，就可窺見演唱會將是一場奇幻的不眠派對，延續「夜遊 A Night Tour」演唱會的看點。

相隔10年重返小巨蛋，丁噹表示既期待又緊張，她開玩笑自嘲說：「再次摔下去，那是不可能的。」但她保證「1115包廂」勢必是一場難忘的狂歡，與萬名歌迷一同航向最炫目的夜遊冒險。

生日當天，丁噹除了公布演唱會喜訊外，她晚上八點也將在IG直播和歌迷線上共度生日；「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會門票將於4月27日在拓元售票開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中