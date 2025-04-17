有喜了！丁噹四度攻蛋不怕摔落舞台 自信喊話：那是不可能的

丁噹生日公布喜訊，相隔10年再戰台北小巨蛋。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕丁噹今過43歲生日，她驚喜宣布暌違10年重返台北小巨蛋，將帶著「夜遊 A Night Tour」升級版第四度前進小巨蛋，難掩喜悅心情。

丁噹11月15日攻蛋舉辦小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，她興奮大喊說：「上次《夜遊 A Night Tour》我們在台北、高雄、廣州、上海，以及接下來的馬來西亞千人包廂歡唱，現在我們夜遊狂歡將無限放大，一起在小巨蛋萬人包廂唱個夠！」

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丁噹宣布重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，從演唱會視覺的奇幻感，就可窺見演唱會將是一場奇幻的不眠派對，延續「夜遊 A Night Tour」演唱會的看點。

相隔10年重返小巨蛋，丁噹表示既期待又緊張，她開玩笑自嘲說：「再次摔下去，那是不可能的。」但她保證「1115包廂」勢必是一場難忘的狂歡，與萬名歌迷一同航向最炫目的夜遊冒險。

生日當天，丁噹除了公布演唱會喜訊外，她晚上八點也將在IG直播和歌迷線上共度生日；「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會門票將於4月27日在拓元售票開賣。

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