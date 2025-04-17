名作家媽媽罹癌中風「街頭崩潰痛哭」 曝長照20年心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕公視節目《誰來晚餐16》本週邀請到知名作家、廣播主持人吳若權擔任節目來賓，拜訪外送員劉建琨一家三口。節目中他與受訪家庭分享彼此走過喪親之痛的心情與轉變，更以自身照顧父母的經驗，引發深刻的情感共鳴。

吳若權分享長照20年心路歷程。（公視提供）

在餐桌上吳若權得知受訪家庭中的爸爸在太太過世後，為了釋放喪妻之痛而踏上多趟打工換宿之旅，他提到自己35歲時也經歷父親病倒離世、照顧母親中風抗癌，長照家人20多年，因此很能理解劉爸想外出透透氣的感覺。

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面對親人離去後，總免不了容易在家中觸景傷情，吳若權提到當年父親離開後，自己有很長一段時間沒有辦法待在那個空間中，情緒低落到還曾在街頭突然崩潰大哭，才發現原來自己還有很多悲傷沒有釋放，他感傷表示：「就覺得你的內心有個很大的黑洞被打開了，那個感覺是非常、非常地失落；很多人問我至親離開要多久時間復原？其實心理學都說至少半年，可是我覺得，可能是需要一生去療癒那個巨大的黑洞。」

吳若權提到當初為了鍛練肌力長照母親而開始接觸重訓，還為此考取了教練執照，而這段經歷也讓他得到一個很大的了啟發，他表示：「我後來考了重量訓練教練的執照之後，才發現一個人生哲學，就是你一定要有力量把它重重的舉起來，你才有輕輕放下的可能。」

雖然在長照期間，吳若權身為主要照顧者沒有辦法隨心所欲的生活，但他並不想要被貼上世俗眼中被家人拖累的受害者標籤，因此特別又去考了咖啡師、心理諮詢師等執照，還在病房裡拿著漱口杯練習拉花，想讓大家知道無論是長照照顧者或是被照顧者，都可以再為自己人生帶來新的可能！

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