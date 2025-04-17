正妹網紅拍片「中男優的種」 結婚10年老公氣到提離婚

巴西正妹成人網紅黛博拉自曝懷上男優的孩子，丈夫得知後崩潰一度提離婚。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴西正妹成人網紅黛博拉（Debora Peixoto），在TikTok上擁有超過270萬粉絲，因拍攝大尺度影片在成人平台上聲名大噪，沒想到某次在與一名西班牙男優合作後，意外發現自己懷孕了，孩子的父親正是該名男優，與她結婚10年的61歲丈夫安德森得知後氣到提出離婚。

黛博拉日前在IG上透露，在與該名西班牙男優拍片後，覺得身體有些異樣，於是決定驗孕，沒想到發現竟然懷孕，面對突如其來的消息，對黛博拉與老公安德森來說無疑是一場情感地震。她透露，丈夫得知消息後情緒崩潰，一度提出離婚，坦言「他真的非常難過，因為那不是他的孩子」。

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黛博拉表示，有許多人勸她將孩子拿掉，但她其實仍渴望這個孩子的到來，在與丈夫多次討論後，兩人最終決定一同面對這場意外，努力挽回這段婚姻，也決定將孩子生下來。提到目前狀況已趨穩定，不僅感受到來自丈夫與身邊團隊的支持，也開始重新思考未來的生活規劃。至於生父是否會負起教養責任，黛博拉則表示尚未確定。

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