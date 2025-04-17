晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

正妹網紅拍片「中男優的種」 結婚10年老公氣到提離婚

巴西正妹成人網紅黛博拉自曝懷上男優的孩子，丈夫得知後崩潰一度提離婚。（翻攝自IG）巴西正妹成人網紅黛博拉自曝懷上男優的孩子，丈夫得知後崩潰一度提離婚。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴西正妹成人網紅黛博拉（Debora Peixoto），在TikTok上擁有超過270萬粉絲，因拍攝大尺度影片在成人平台上聲名大噪，沒想到某次在與一名西班牙男優合作後，意外發現自己懷孕了，孩子的父親正是該名男優，與她結婚10年的61歲丈夫安德森得知後氣到提出離婚。

黛博拉日前在IG上透露，在與該名西班牙男優拍片後，覺得身體有些異樣，於是決定驗孕，沒想到發現竟然懷孕，面對突如其來的消息，對黛博拉與老公安德森來說無疑是一場情感地震。她透露，丈夫得知消息後情緒崩潰，一度提出離婚，坦言「他真的非常難過，因為那不是他的孩子」。

黛博拉表示，有許多人勸她將孩子拿掉，但她其實仍渴望這個孩子的到來，在與丈夫多次討論後，兩人最終決定一同面對這場意外，努力挽回這段婚姻，也決定將孩子生下來。提到目前狀況已趨穩定，不僅感受到來自丈夫與身邊團隊的支持，也開始重新思考未來的生活規劃。至於生父是否會負起教養責任，黛博拉則表示尚未確定。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中