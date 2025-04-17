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混血港星王敏德60歲生日 同框華裔父親這一點最像

港星王敏德擁有中、法、荷蘭混血，昨歡度60歲生日，近期樣貌也曝光。（香港星島日報）港星王敏德擁有中、法、荷蘭混血，昨歡度60歲生日，近期樣貌也曝光。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕港星王敏德擁有中、法、荷蘭混血，出道以來靠著帥氣顏值擄獲大批粉絲喜愛，年輕時扮演飛虎的爆肌形象深植人心，即便到了中年，與名模太太馬詩慧育有2女1子，依然經常做運動，保持最佳體態，昨（16）日他歡度60歲生日，子女們分別在IG發文祝賀王敏德，長女王曼喜罕見曝光王敏德與爺爺合照。

王敏德日前與家人一起相約打高爾夫球。（香港星島日報）王敏德日前與家人一起相約打高爾夫球。（香港星島日報）

王曼喜昨在IG發文祝賀王敏德長尾巴：「爸爸，60歲生日快樂！您的活力、動力和對生活的熱愛一直激勵著我。您是如此有趣且支持我的父親，這些年來我們分享了許多美好的回憶，我很幸運能有你，而且我絕對期待更多的高爾夫球比賽（並希望我能贏得幾場），非常愛你。」

王敏德年輕時因混血基因非常帥氣。（香港星島日報）王敏德年輕時因混血基因非常帥氣。（香港星島日報）

在發文中，王曼喜並分享多張照片賀王敏德「登六」，其中包括一張王敏德與一個全裸嬰兒的合照，看嬰兒樣貌，港媒在報導大膽預測是王曼喜本人。

王敏德大女兒王曼喜分享王敏德父子照，照片中王敏德與她爺爺身高一樣。（香港星島日報）王敏德大女兒王曼喜分享王敏德父子照，照片中王敏德與她爺爺身高一樣。（香港星島日報）

他在電影《珠光寶氣》搞笑演出。（香港星島日報）他在電影《珠光寶氣》搞笑演出。（香港星島日報）

此外，王曼喜也分享王敏德父子照，照片中王敏德與華裔父親除了身高，五官似乎都不太相似，顯示王敏德的法荷混血媽媽基因非常強大。至於王敏德的小兒子王躍穎及次女王麗嘉亦在IG分享與父親合照，更曝光最近全家在海外度假，生活非常美滿。

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