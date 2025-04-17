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NHK主播爆不倫人夫！害孕妻遭拋棄「路上暴衝甩記者」

NHK女主播畠山衣美（圖）爆介入已婚男子家庭，見記者上前突暴衝狂奔。（翻攝自NHK）NHK女主播畠山衣美（圖）爆介入已婚男子家庭，見記者上前突暴衝狂奔。（翻攝自NHK）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本NHK女主播畠山衣美近日遭《週刊文春》爆料，疑似介入他人婚姻與一名已婚男子交往，時間點甚至落在對方妻子懷孕期間，引發當地社會譁然。然而，畠山衣美近日在路上面對週刊記者當面詢問時，雖然沒有否認但面露驚訝，並以趕搭公車為由逃之夭夭，下一秒更突然暴衝試圖甩掉記者。

報導指出，畠山衣美原本姓氏為「內田」後來改姓畠山，疑似與過去婚姻有關，爆出介入已婚男子家庭之後，該男子更拋下懷孕妻子，直接搬入畠山家中同居，兩人甚至一同出遊北海道、迪士尼等地，戀情已被多名同事證實，讓外界質疑她身為公眾人物的道德尺度。

對於醜聞，畠山衣美在面對記者當面追問時，未作任何否認而是以「趕搭公車」為由企圖脫身，下一秒更當場拔腿狂奔，還上演攔計程車急撤的戲碼，讓場面一度相當尷尬。網友對她的反應也議論紛紛，有人認為此舉「此地無銀三百兩」。對此，NHK方面僅表示「不回應職員私事」，未正面回應相關指控。

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