孔子第76代子孫「妄想嫁豪門」 唐從聖開導竟意外落淚

電視電影《我的陽過阿公》集結柯一正、陳⽵昇、唐從聖、孔令元、葛丞、李宜儒等演員。（公視台語台提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕柯一正、陳⽵昇、唐從聖、孔令元、葛丞、李宜儒等人日前殺青公視台語台「台語有影」系列電視電影《我的陽過阿公》，劇中一家人因疫情被迫「三代同堂」，面對即將被法拍的祖厝，他們從形同陌路到大膽計畫，潛入殯儀館只為證明阿公不是陽性過世，藉此賺取告別式禮金。其中孔令元是是孔子第76代子孫，她劇中整天妄想嫁入豪門，但一場被唐從聖開導的戲，讓她聽著聽著竟忍不住落淚。

葛丞（左起）、孔令元、唐從聖、李宜儒、陳⽵昇演出電視電影《我的陽過阿公》。（公視台語台提供）



唐從聖飾演藍家長子，是個50幾歲母胎單身的顧家好男子，並將姪子、姪女視如己出。唐從聖首次演出此類角色，為貼近角色狀態，特別蓄鬍兩週，以此呈現疫情期間的邋遢與無奈。

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一場開導姪女的戲，孔令元聽著聽著竟忍不住落淚，唐從聖事後詢問才知，原來是孔令元感受到的溫暖太真實，覺得太感動了，讓他也印象深刻。孔令元則感性表示：「從哥詮釋阿伯那種笨拙的溫暖，真的帶給我好多能量。」還俏皮補充：「他帶來投餵大家的零食也是！」

而柯一正、唐從聖與陳竹昇三人熟識多年，雖在舞台劇領域互相搭配，但卻是第一次正式合作電視戲劇，雖然戲中感情疏離，但下了戲卻天天開心、甚至還常揪其他演員一起吃飯。

柯一正在《我的陽過阿公》戲中溫潤慈祥，戲外「酷到不行」。（公視台語台提供）



劇中，柯一正飾演⽣活拮据、靠著⽼⼈年⾦維生扶養小孫女的阿公。飾演孫子的葛丞跟孫女的孔令元異口同聲爆料：「柯導是一個酷到不行的阿公！」戲中溫潤慈祥，戲外泡麵、雞排通通來，甚至還是熱愛甜點的「螞蟻人」，柯一正更分享自己超愛殭屍校園劇，並從中學到新的編劇手法，反差十足！

陳⽵昇則飾演藍家次子，有過兩段婚姻，還因疫情欠了一屁股債。他笑稱角色在為人父上有所疏忽，不僅和兩個較大的孩子關係疏遠，也導致孩子的個性有些「浮浪貢」（指吊兒郎當）。孔令元、葛丞與李宜儒分別飾演陳竹昇的三個孩子，有別於戲內的疏遠，戲外三個孩子都十分崇拜戲外的陳竹昇，葛丞分享：「竹昇哥宛如現場的台語字典，發音跟語法都能在第一時間給予建議，只要有他在就彷彿吃下定心丸。」

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