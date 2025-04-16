「蘇志燮前女友」靠編劇復仇！喜愛單眼皮男：小10歲也OK

韓寶凜在《醜聞》飾演編劇，媲美《背叛愛情》的雅梨瑩。（緯來戲劇提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星韓寶凜在新戲《醜聞》為向繼母韓彩英復仇，努力成為熱門編劇，把之前受過的苦全都寫出來，就像《背叛愛情》張瑞希的角色雅梨瑩一樣，用編劇角色復仇。

劇中韓寶凜是編劇，戲外更是多才多藝，手上握有咖啡師、寵物美容師、潛水、爵士舞蹈、保險規劃師等執照，堪稱是最多執照的韓國藝人。

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曾演出《主君的太陽》的韓寶凜，在戲中是蘇志燮魂牽夢縈的「前女友」，她以該角知名度大大提升，號稱是最美前女友。

韓寶凜在《醜聞》飾演編劇，媲美《背叛愛情》的雅梨瑩。（緯來戲劇提供）

新戲《醜聞》中，韓寶凜挑大樑演出醫生愛女，因母親早逝，期待父親娶新媽媽讓她重溫母愛，沒想到繼母為奪家產對她父親下毒手，讓她家破人亡；長大後想與男友步入禮堂，男友卻在婚禮當天失蹤，再度相見後，男友成了大明星，身邊的經紀人竟是當年害她的繼母。

雖然韓寶凜常在戲裡飾演「女友」角色，但在愛情上仍是一片空白，她透露自己喜歡單眼皮的男生，比較有男人味，可以保護她的類型；甚至年齡可以小她十歲都沒問題。《醜聞》明（17）起9點於緯來戲劇台43頻道首播。

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