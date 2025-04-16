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TANK中國移植心肝又成宣傳「工具」 國台辦：跨越海峽的生命接力

TANK在中國進行器官移植手術，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示：「他的治療經驗是一場跨越海峽的生命接力，是兩岸同胞血濃於水、手足情深的生動寫照。」（資料照）TANK在中國進行器官移植手術，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示：「他的治療經驗是一場跨越海峽的生命接力，是兩岸同胞血濃於水、手足情深的生動寫照。」（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有原住民血統的台灣歌手「TANK」呂建忠日前發文感謝「祖國」中國，因為他已於去年11月在當地進行心臟及肝的聯合移植手術，消息傳開後，引起許多網友熱烈討論，對於他喊中國「祖國」的作法無法認同，直呼「說不出祝福」。

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而TANK在中國進行器官移植手術，也成為當地醫院最好的宣傳「工具」，今（16日）中國國台辦發言人朱鳳蓮被問到此事特別加強宣揚：「我們恭喜呂先生手術成功，康復出院！他的治療經驗是一場跨越海峽的生命接力，是兩岸同胞血濃於水、手足情深的生動寫照。」

另外朱鳳蓮也趁機宣傳，提到近年來中國醫療事業快速發展，醫療水準不斷提高，為台灣民眾到中國生活、就醫提供了更好保障。還強調將繼續秉持「兩岸一家親」理念，讓台灣民眾享有同等待遇。

TANK的「感謝祖國」論調，再次讓中國方面有機會做文章，這也引起台灣網友熱議，無法接受他的做法，同時也對於中國的器官移植有許多質疑。

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