楊千霈離婚3個月！深夜突曬婚照深情告白「最強大靠山」

楊千霈在父親生日之際曬出2人多張合影。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊千霈今年1月公開宣告與紡織小開洪家傑8年婚斷，恢單後陸續被爆與「玖壹壹」春風以及外形酷似「台灣隊長」陳傑憲的建材小開Jeremy緋聞，不過皆被她嚴正澄清為不實消息。楊千霈懶理感情緋聞謠言，今（16入）凌晨釋出當年婚禮美照感性告白「最強大的靠山！」

楊千霈日前赴日本滑雪，恢復單身後展露超炸火辣身材。（組合照，翻攝自IG）

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楊千霈今凌晨曬出2張於2016年和洪家傑舉行婚禮的照片，畫面中的男伴並非前夫而是父親，原來今日為父親的生日大壽，她也因此向上輩子的情人感性告白，「謝謝從小牽著我的手一直到現在，謝謝不離不棄當我們家最強大的靠山！」除了婚禮畫面，楊千霈同時也一連釋出多張甜蜜合照，顯見父女倆的情感之深。

楊千霈（左）向父親道出最深情的告白。（翻攝自IG）

對於外界關注感情生活，楊千霈並未多作回應及理睬，近日則開心飛往日本滑雪度假，一直以來給外界甜美又知性的印象，如今恢單後更顯得自在奔放，似乎完全不受緋聞影響，專心享受生活。雖然感情狀態依舊成謎，但楊千霈的高顏值與好身材，依然讓網友們讚嘆不已，直呼「單身的她更有魅力！」

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