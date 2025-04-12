《有病》暫居台片年冠突破2000萬！楊千霈宣布離婚後首露面

《有病才會喜歡你》今舉辦「全明星拍照見面會」，宮能安（左起）、黃冠智、林思宇、詹懷雲、江齊、楊千霈及百白一同出席。（紅杉娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《有病才會喜歡你》一上映就佔據2025台片票房冠軍，截至今（12）日全台票房也正式突破2000萬，主要演員詹懷雲、江齊、黃冠智、楊千霈、宮能安、林思宇今天一同出席「全明星拍照見面會」，期望票房繼續衝刺。

楊千霈（中）在《有病才會喜歡你》飾演江齊（右）的媽媽，和馬志翔配對。（紅杉娛樂提供）

楊千霈宣布離婚後首度公開露面，直說恢單後有更多自己的時間，並表示「謝謝娘家都很支持我，讓我可以學滑雪、和劇組演員聚聚、拍戲。」她認為自己心態上並無差別，更再次推薦《有病》，「我對於票房這件事，恢單後很努力在做地下公關，很多生活上的小事都讓我感到很美好」。

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此外，楊千霈也透露身邊不少親友很積極介紹她新對象，她說並不排斥，對象要像黃冠智幽默風趣、身材如詹懷雲健壯，個性要好，能體諒演藝圈的生態。

楊千霈（左）和片中女兒江齊在《有病才會喜歡你》拍照見面會穿上制服合照。（紅杉娛樂提供）

至於緋聞男友建材小開Jeremy，楊千霈再度表示「就真的只是朋友」，更說是正常交友，「大家不要嚇到圈內人或是身邊朋友。」目前則更重視工作發展，「在工作的刺激之下，女人會有更有自信吧！」

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