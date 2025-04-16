Ado快變夜市王！ 5月來台灣挑戰「手搖飲加布丁」

Ado笑說自己快變夜市王。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本歌姬Ado將於5月11日在林口體育館舉行世界巡迴台北站，即將迎來第二次正式來台演出，門票已經完售。Ado日前接受台灣媒體訪問，笑說自己快變成夜市通，差點要當夜市王，喜歡上了台灣的文化。

此次世界巡迴，Ado將會前往包括台灣在內、全世界總共超過30站的地方，5月將是第二度造訪台灣，Ado希望能向台灣和全世界的人，傳遞日本的音樂有多厲害、多有趣，以這樣的心情迎接世界巡迴。先前她與YOASOBI和新學校領袖一起到洛杉磯演出，Ado覺得歐美粉絲特別有活力，會被呼喊聲所震撼，這樣反而激起她不想輸的心，她形容像是互相較勁。

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Ado去年來台演出，空檔時間到處跑透透，先前他大讚白色珍珠好吃，這次聽說手搖飲也能加布丁，驚訝的說：「飲料會加布丁？有點想試試看耶！」她更進一步大讚台灣食物真的好吃，上次待了短短幾天就去了兩趟夜市，好吃又好玩，也因此更加了解和喜歡上台灣的文化，以後希望接觸更多新的事物，「比如挑戰還沒喝過的手搖飲，另外我對台灣的音樂很有興趣，也想聽聽看台灣的樂團，涉獵各種不同的音樂領域。」

先前由Ado擔任製作人的女團怪忌蝶（Phantom Siita）來台演出，Ado坦言事前很擔心，但看到有台灣粉絲特別去接機，就連送機都照顧到，且門票也完售了，讓她非常高興，心裡喊著「哇！謝謝大家！」雖然無法親臨現場，但內心從日本送了很多愛到台灣。

Ado分享，在製作階段時，就認為怪忌蝶是很適合往台灣發展的團體，「實際上能真的受到喜愛，在台灣做出點成績，我身為製作人真的很開心。」她也從成員們那聽說很好玩，成員美雨也在廣播節目上分享了在台灣大啖美食的故事，讓Ado覺得很欣慰。

Ado個人出道五周年的首張精選輯《Ado’s Best Adobum》，台壓盤預計在4月中旬由環球音樂發行。

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