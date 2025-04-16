晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧來台2年「這方面」變最多 粉絲嗨喊：聰明又愛台灣

李多慧可愛又親民的性格圈粉無數。（翻攝自IG）李多慧可愛又親民的性格圈粉無數。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧因甜美外型、魔鬼身材擁有超高人氣，來台職啦啦隊發展2年後，更因為親民、可愛的性格圈粉無數，連一些平時沒關注棒球的網友都十分喜愛她。

相關新聞：李多慧來台滿2年！宣布「買房規劃」和爸媽視訊哭了

近日，有網友在PTT發文提問：「李多慧現在竟然能夠全中文採訪了？」對此，立刻引來大批粉絲留言，「來台2年中文真的變好很多，多慧超棒！」、「她努力又聰明，而且還經常感受到她喜歡台灣的真誠」、「是我最欣賞的韓援，態度積極又用心」。

李多慧今（16）日出席冰品上市記者會。（記者陳奕全攝）李多慧今（16）日出席冰品上市記者會。（記者陳奕全攝）

從今（16）日她出席冰品上市記者會的表現來看，她積極用全中文回答問題，耐心又仔細地跟記者對話，可愛有努力的模樣讓不少在現場的人露出姨母笑。此外，有網友透露，李多慧是讀觀光中文系的，所以多少會對中文都有些了解，如今能流暢跟大家對話，也少不了她私下付出的努力，直呼她能做到這種程度「真的非常用心」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中