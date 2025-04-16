李多慧來台2年「這方面」變最多 粉絲嗨喊：聰明又愛台灣

李多慧可愛又親民的性格圈粉無數。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧因甜美外型、魔鬼身材擁有超高人氣，來台職啦啦隊發展2年後，更因為親民、可愛的性格圈粉無數，連一些平時沒關注棒球的網友都十分喜愛她。

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近日，有網友在PTT發文提問：「李多慧現在竟然能夠全中文採訪了？」對此，立刻引來大批粉絲留言，「來台2年中文真的變好很多，多慧超棒！」、「她努力又聰明，而且還經常感受到她喜歡台灣的真誠」、「是我最欣賞的韓援，態度積極又用心」。

李多慧今（16）日出席冰品上市記者會。（記者陳奕全攝）

從今（16）日她出席冰品上市記者會的表現來看，她積極用全中文回答問題，耐心又仔細地跟記者對話，可愛有努力的模樣，讓不少在現場的人露出姨母笑。此外，有網友透露，李多慧是讀觀光中文系的，所以多少會對中文都有些了解，如今能流暢跟大家對話，也少不了她私下付出的努力，直呼她能做到這種程度「真的非常用心」。

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